Venezolanos en Argentina intentan inscribirse a contrarreloj en el padrón electoral

Equipo de Periodistas

Abril 16, 2024 03:36 PM

Decenas de venezolanos intentaron inscribirse este martes en el Registro Electoral de la Embajada de Venezuela en Argentina, durante la última jornada prevista para ello, para poder participar en los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio en aquel país.



Desde las primeras horas del día, algo más de un centenar de venezolanos residentes en Argentina hicieron fila a las puertas de la sede diplomática portando carteles con el lema 'queremos votar', que fue coreado en repetidas ocasiones. Venezolanos residentes en Argentina aguardan este martes para inscribirse en el Registro Electoral de la embajada de Venezuela, en Buenos Aires (Argentina).

"Este ya es mi cuarto día viniendo (...) Las primeras veces no llegué al corte, porque sólo atienden a una persona cada 15 minutos. El tercer día logré hacer el registro, pero me rechazaron por una 'incosistencia' en mis datos", aseguró a EFE Vicente, de 30 años y residente en Argentina dese 2019.



Según el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), que agrupa a miembros de la sociedad civil argentina y venezolana opositores al actual Gobierno de Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro, menos de 500 personas han podido inscribirse en el Registro Electoral.



El FADD cifra en 150.000 el número de venezolanos que podrían participar en los próximos comicios, unos de los más inciertos en las últimas décadas en Venezuela.





"El régimen hace todo lo posible para evitar que los venezolanos se expresen electoralmente y esto es un ejemplo más de ello", dijo a EFE la activista Elisa Trotta Gamus, secretaria general del FADD y representante internacional de la presidencia interina de Juan Guaidó (2019-2023).



"Están ejerciendo lo que en Venezuela se conoce como 'Operación Morrocoy (Tortuga)'. Sabemos que dentro de la embajada hay una sola máquina, es un proceso muy lento y hay personas que están haciendo cola desde las 4:30 de la mañana (7:30 GMT)", recalcó Trotta.



La activista consideró que las complicaciones en el Registro Electoral son una muestra más de que el Gobierno venezolano "va a hacer todo lo que esté en sus manos para que los venezolanos no puedan expresarse".



"Han proscrito candidatos, han torturado, han censurado y están pasando nuevas y cínicas leyes (...) Pero los venezolanos no se cansan y no se van a cansar de ejercer sus derechos políticos", apuntó la activista.



Pero la desesperanza es cada vez mayor entre quienes aguardan a las puertas de la embajada.



Para Elizabeth, de 75 años, la situación es especialmente difícil, ya que la espera le impide seguir con normalidad su jornada de trabajo.



"Aquí me quedaré hasta lograr inscribirme", recalcó a EFE.



Los comicios venezolanos del próximo 28 de julio, en los que Maduro busca su reelección, están en el punto de mira de parte de la comunidad internacional, sobre todo desde marzo pasado, cuando la oposición mayoritaria denunció trabas para inscribir a su candidata, Corina Yoris.