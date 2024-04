Venezuela insiste en la vía diplomática para solucionar disputa territorial con Guyana

Equipo de Periodistas

Abril 19, 2024 03:06 PM

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que la nación caribeña no descansará en desplegar todos los mecanismos diplomáticos para resolver la disputa con Guyana por la región del Esequibo a través del Acuerdo de Ginebra firmado en 1966, que establece bases para una solución negociada.



"Venezuela no descansará en desplegar todos los mecanismos diplomáticos para hacer valer el único instrumento que es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no reconoceremos a ninguna corte instrumentalizada", señaló Rodríguez en un acto por el 214 aniversario del inicio del proceso de independencia de la nación caribeña, transmitido por el canal estatal VTV.



La vicepresidenta insistió en que la región del Esequibo, de unos 160.000 kilómetros cuadrados y controlada por Guyana, pertenece a Venezuela.



"No hay otro titular, lo demás fueron artificios creados para robar y despojar a los pueblos libres de su territorio para entregárselo, en una conjunción de territorialidad, de geopolítica y de recursos energéticos, a los grandes centros de poder para regalar nuestros recursos", añadió.





Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que "afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio" de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.



El Ejecutivo de Venezuela reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.



El conflicto entre ambos países por el territorio del Esequibo alcanzó su punto más álgido luego de que Venezuela celebrara el 3 de diciembre un referendo unilateral en el que aprobó anexionarse el área en cuestión, y el Gobierno de Maduro ordenara el asentamiento de una división militar cerca de la zona, entre otras medidas.