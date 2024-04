Biden anuncia por primera vez que está dispuesto a participar en un debate con Trump

Equipo de Periodistas

Abril 26, 2024 01:06 PM

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, anunció este viernes que está dispuesto a participar en un debate televisivo con el republicano Donald Trump, su futuro rival en las elecciones de noviembre, en lo que supone un giro con respecto a la postura que había mantenido hasta ahora.



Es la primera vez que Biden dice explícitamente que está dispuesto a enfrentarse sobre el escenario con Trump, ya que anteriormente había evitado comprometerse a ello y había condicionado su participación en los debates al "comportamiento" de su futuro rival republicano.



Biden hizo el anuncio en respuesta a una pregunta del popular locutor de radio Howard Stern durante una entrevista en su programa 'The Howard Stern Show' en Nueva York.



Cuando Stern preguntó a Biden si participaría en un debate con su antecesor antes de las elecciones de noviembre, respondió: "Lo haré, en algún lugar, no sé cuándo, pero estaré encantado de debatir con él".





Hasta ahora, la campaña de Biden había puesto en duda la capacidad de Trump para respetar las normas establecidas en un eventual debate y, hasta el momento, su campaña no había concretado ningún plan al respecto.



El anuncio del presidente llega en medio de una gran presión por parte de grandes medios de comunicación del país, como la agencia The Associated Press y las cadenas CBS, CNN, Fox y ABC, que este mismo mes publicaron una carta abierta exhortando a Biden y Trump a participar en debates televisados antes de los comicios.



Trump también ha reclamado en varias ocasiones la celebración de debates y ha dicho que estaba dispuesto a participar en un cara a cara con Biden "en cualquier momento y lugar", pese a que durante las primarias republicanas se negó a participar en los debates organizados por su propio partido.



Nada más conocerse el anuncio de Biden, uno de los asesores del republicano, Chris LaCivita, escribió en la plataforma X: "¡Muy bien, organicémoslo!".



En Estados Unidos, los debates están organizados por la Comisión no partidista sobre Debates Presidenciales, que ha ya fijado tres debates presidenciales para septiembre y octubre en Texas, Virginia y Utah.