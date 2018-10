El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que no será Dios quien salve a su país o a Venezuela de los ataques del "imperio norteamericano", sino el pueblo, ya que "del cielo solo cae la lluvia". El mandatario se refirió al tema en un discurso durante la toma de posesión de su nuevo Consejo de Ministros, tras haber sido investido el jueves para comenzar su tercer mandato consecutivo en Bolivia, hasta 2020. Morales criticó que opositores hayan pedido en las últimas horas que "ojalá Dios" evite que Bolivia sea como Venezuela, en referencia a los problemas económicos y políticos que atraviesa ese país. "No es que Dios nos salve, no es que Dios está atacando a Venezuela, el que está atacando a Venezuela es el imperio norteamericano, políticamente y económicamente", dijo Morales "Si el imperio norteamericano nos ataca políticamente y económicamente, (...) no nos va salvar Dios, el pueblo nos va a salvar compañeros y compañeras, y la fuerza política", agregó. El gobernante señaló que respeta las creencias y que se considera un "católico de base" con sus propias formas de hacer rituales. Pero precisó que "del cielo solo cae la lluvia, no es que del cielo nos van a salvar". El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asistió el jueves a la tercera investidura de Morales y consideró que la burguesía de su país intenta crear la misma situación de crisis que hace cuatro décadas provocó la elite en Chile para enfrentar al mandatario Salvador Allende (1970-1973). "La burguesía está pretendiendo hacer contra mí lo mismo que hizo contra Salvador Allende. Si ustedes revisan la historia verán cómo a Salvador Allende le hicieron una guerra parecida. Nosotros la hemos neutralizado y la vamos a derrotar", declaró Maduro en La Paz. EFE