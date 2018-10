, el periodista que primero informó vía Twitter sobre la muerte de Nisman , está viviendo unos los días más intensos como profesional. A tan solo una semana de sobresaltar la red social con la muerte del fiscal que denunció a Cristina Kirchner y otros funcionarios, eligió dejar el país por miedo: "Me voy de la Argentina porque mi vida corre peligro", le adelantó aUna vez trascendida la noticia, su destino era un misterio. Sin embargo, el reconocido diario de Israelpublicó un artículo titulado. El mismo periódico reveló: "Esta previsto que llegue el domingo a Tel Aviv para refugiarse". Pasadas las 14 de Argentina, el jefe de redacción delde, publicó una foto de Pachter recién llegado al aeropuerto de Israel: "Dice que huyó "porque el gobierno argentino me perseguía", escribió. A las 15, fue el mismo Pachter quien también a través de Twitter confirmó su arribo:Antes de tomarse el avión, Pachter le había dicho aque siente que su información perjudicó al poder. "Les cagué el tema con ese tuit, siento que les arruiné algo., especuló. "Comenzaron a seguirme y recibí un mensaje del Estado que yo lo entendí como un mensaje hacia mi, luego lo chequeé y efectivamente fue así. Me dijeron 'andate porque te están buscando'", detalló en diálogo con este medio. Y finalizó: