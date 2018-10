16, Febrero, 2015 16, Febrero, 2015 3:07 a.m. 3:07 a.m.

INFRAESTRUCTURA EL MAYOR PROBLEMA DE CENTROS DE SALUD EN HONDURAS

En San Pedro Sula hay 16 centros de salud que dependen de la Secretaría de Salud y 14 que son municipales. Pese a la buena cantidad de centros de atención públicos que hay y a la cantidad de personas que se aglomera en cada uno de estos, todavía no hay proyectos de expansión de infraestructura, en el caso de los que dependen de la Secretaría. En los cuatro centros de salud más importantes de la ciudad, el gran problema es la falta de espacio que los limita para poder ampliar sus servicios. En el caso del centro de salud de referencia que es el Miguel Paz Barahona se necesitan mejoras urgentes en la edificación, tomando en cuenta que está por cumplir 53 años de funcionamiento y se está deteriorando. Además, cada día crece la cantidad de población que atienden y el presupuesto es insuficiente. Juan Ramón Medina, director del centro de salud Miguel Paz Barahona, explicó la situación de ese centro. “Se atienden entre 300 a 600 personas al día y los lunes y viernes es cuando más gente llega. Tenemos 20 clínicas además de odontología, laboratorios, rayos X, programa de tuberculosis, adulto mayor, área materno infantil, adolescentes en un programa especial; pero la infraestructura nos limita”. Hay 15 médicos permanentes y siete en servicio social; las enfermeras son 25, cinco de ellas profesionales. Asimismo, siete odontólogos, una microbióloga, una ginecóloga y un siquiatra. El presupuesto es insuficiente porque los costos se elevan y las necesidades aumentan; sin embargo, con lo que se ha presupuestado tratamos de mantenernos, expresó el director. Muchas necesidades El segundo centro de salud más grande es el de Las Palmas, que atiende a la población de 25 colonias del sureste de San Pedro Sula. “En el centro de salud se ha ido trabajando en la infraestructura. Todavía tenemos dañado el techo, no obstante, se ha reportado a la Región Sanitaria y están trabajando para mejorarlo. En cuanto a medicamentos estamos bien, siempre nos abastecen. Nosotros damos el servicio de odontología, laboratorio, salud ambiental, tuberculosis; es un centro de salud bastante completo y al día se atiende entre 150 a 200 personas”, dijo María Fernanda Membreño, directora del centro de salud. Membreño añadió que aunque se construya el megadistrito de salud en el mismo sector siempre funcionará el centro de salud. En el caso de los centros de Fesitranh y Rivera Hernández, las necesidades son similares. La falta de espacio provoca que deban atender a los pacientes con tuberculosis en las mismas áreas que a los de otras enfermedades. Sandra Martínez, enfermera del centro de salud Fesitranh, expresó que está situación debe cambiar. “Tenemos el terreno suficiente, pero no los recursos para expandirnos. Urge que la Secretaría de Salud nos adecue espacios para enfermedades especiales y así evitar el contagio entre pacientes. También se requiere dividir el área de atención infantil de la de adultos”. En la Rivera Hernández, el centro de salud atiende a más de 100 personas al día. La Prensa.