19, Febrero, 2015 19, Febrero, 2015 3:10 a.m. 3:10 a.m.

EI ORDENO MATAR A UNA SOBREVIVIENTE DE ATAQUE EN SEMANARIO FRANCES

Zineb el Rhazoui es una periodista y activista por los Derechos Humanos que nació en Marruecos en 1982, pero tiene nacionalidad francesa y colabora habitualmente con la revista Charlie Hebdo, cuya redacción fue atacada por terroristas en París. En el hecho murieron 12 personas, pero ella sobrevivió y ahora se convirtió en el nuevo objetivo de los fanáticos islamistas. En las redes sociales están alimentando el odio hacia ella y desafían a los "lobos solitarios" a que la ejecuten allí donde la vean. Miles de tuits inundaron las redes islamistas con el hashtag que se puede ver debajo y que se traduce como #HayQueMatarAZinebElRhazouiEnVenganzaDelProfeta adjuntado a los mensajes que se viralizaron desde el últimos martes. Además de promover el asesinato, entregan datos que sacaron de su cuenta de Facebook antes de que la cronista lo eliminara. Entre ellos está el mapa con la lista de lugares que ha visitado y fotos de su hermana y de su esposo, y precisiones sobre dónde trabaja éste. El Rhazoui retiró poco después todas las imágenes de su cuenta. La mujer de 33 años empezó a colaborar con Charlie Hebdo en 2011, pero el 7 de enero de 2015 -cuando se produjo el atentado-, estaba de vacaciones en Casablanca, Marruecos. Eso le salvó la vida. "Creo que hoy es importante elegir lo que queremos. ¿Estamos aquí por la libertad o por alguna otra cosa?", se preguntó en una conferencia posterior, en la que defendió la tolerancia. "No hay posibilidades de que nuestros colegas hayan muerto por nada, de que no sigamos produciendo periodismo satírico como siempre lo hicimos, o de que nos sujetemos a aquellos que pactan con el crimen y el terrorismo para silenciarnos", declaró. Zineb el Rhazoui reclama derechos para la mujer musulmana El Rhazoui escribió en el número posterior a los asesinatos de París y reclamó reiteradas veces a los musulmanes que toleren las sátiras de contenido religioso, además de pedirle al público occidental que luche contra el fundamentalismo y trabaje para proteger sus valores. La respuesta de los yihadistas no se hizo esperar: "¿Dónde están los lobos solitarios de Marruecos? ¿Dónde están los extranjeros sedientos de matanzas?", se pregunta un usuario de Twitter identificado como @mohajera_1415 (ver arriba), que agrega su propio hashtag al que comandó la campaña: "#MatenALaP...MarroquíZinebElRhazouiYMasacrenla", pide. La periodista critica muchas de las costumbres más enquistadas en la cultura musulmana, como el uso obligatorio de la hijab en las mujeres. Cree que es un símbolo político de la subyugación femenina: "(Las mujeres) no tienen los mismos derechos, y en su comunidad es chocante si no se viste como la mandan, o si emite ciertas opiniones, o si bebe un vaso de vino, o si tiene un novio", dijo durante una reciente conferencia en Quebec, Canadá. EFE El número "de los sobrevivientes", como se llamó a la edición de Charlie Hebdo posterior a la masacre También se quejó en esa oportunidad por los "idiotas útiles" de Occidente que toleran ese tipo de prácticas en las comunidades de sus países, que amenazan sus libertades individuales. El Rhazoui criticó puntualmente a Francoise Hollande, presidente francés, al que acusó de no escuchar los pedidos de ayuda del editor Stéphane Charbonnier (Charb) en los meses previos a la masacre en la que fue asesinado. Su trabajo junto a Charb incluye nada menos que el guión de La vida de Mahoma, ilustrado por el dibujante. Ha sido perseguida también en su país, donde fue detenida por protestar por los derechos de la mujer y por organizar "Des-ayunos" durante el Ramadán, defendiendo el derecho a no respetar los ayunos en esa fecha, actitud considerada hoy como un delito penal en Marruecos. INFOBAE