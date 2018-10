46.000 CUENTAS DE TWITTER ESTÁN VINCULADAS AL ESTADO ISLÁMICO

Un estudio divulgado el jueves por Brookings Institution determinó que incluso aunque muchas cuentas relacionadas con la agrupación yihadista han sido suspendidas, la cifra sigue siendo alta. "Desde septiembre a diciembre de 2014, los autores estimaron que al menos 46.000 cuentas de Twitter fueron usadas por partidarios del EI, aunque no todos estaban activos al mismo tiempo", indicó el reporte. Los autores JM Berger y Jonathon Morgan dijeron que el análisis de los esfuerzos en redes sociales de militantes del EI, necesita ir más allá del núcleo principal de la organización también conocida como ISIS. "Analisis previos del Twitter de ISIS se han basado en segmentos limitados de la red global" de este grupo, escribieron en el reporte encargado por Google Ideas. Países Los investigadores encontraron que un gran número de simpatizantes del EI están en Arabia Saudita, seguida por Siria, Irak y Estados Unidos. Casi uno de cada cinco de los partidarios del grupo escriben en inglés y tres cuartas partes en árabe. Este tipo de cuentas tiene un promedio de 1.000 seguidores, más que la mayoría de usuarios de Twitter, y las que mandaron mensajes más seguido y obtuvieron más seguidores fueron en su gran parte suspendidas. Los autores recomendaron que las empresas de redes sociales y el gobierno de Estados Unidos que "deben trabajar juntos para dar una respuesta adecuada a los extremistas". Amenaza a Twitter Twitter dijo esta semana que está trabajando con las autoridades para encarar amenazas cuyo origen aún no está específicado. Una imagen publicada en el portal Pastebin mostró al fundador de Twitter, Jack Dorsey, marcado por algo similar a una mira telescópica y un mensaje en árabe. "Usted comenzó una guerra perdida, y le hemos dicho desde el principio que no es su guerra! Pero usted no entiende. Suspende nuestras cuentas y rápidamente volvemos, pero cuando nuestros leones solitarios apaguen su respiración no habrá regreso", decía una traducción del mensaje realizada por SITE Intelligence. END

Hasta fines de 2014 al menos 46.000 cuentas de Twitter han sido relacionadas con simpatizantes de la organización Estado Islámico (EI), señaló una investigación publicada en Estados Unidos.