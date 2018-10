30, Marzo, 2015 30, Marzo, 2015 3:57 a.m. 3:57 a.m.

AL MENOS 16 MUERTOS AL CAERSE UN AUTOBÚS A UN ABISMO EN EL SUR DE PERÚ

Al menos 16 personas murieron y más de 20 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros cayó hoy a un abismo en la provincia de Lucanas, en la región surandina de Ayacucho, informaron fuentes oficiales. El doctor Carlos Saravia, director de la red de salud de la ciudad de Puquio, la capital de Lucanas, declaró al Canal N de televisión que en el lugar del accidente murieron 13 personas y otras 3 cuando eran atendidas en el hospital. "El lugar del accidente es un abismo y no podemos ingresar porque es de unos 500 metros y no contamos con equipos de búsqueda y rescate", acotó. Indicó que los heridos son más de 20 y que en la zona del accidente "muy probablemente haya (más) personas por rescatar" pero dijo que no pueden "confirmar su estado." "Es una zona donde siempre se dan este tipo de accidentes", remarcó. El jefe de la Policía de Carreteras, Orfiles Bravo, informó al noticiero de la cadena de televisión Latina que ya se enviaron patrullas de rescate hasta la zona, que ha sido afectada en los últimos días por intensas lluvias. "El auxilio de los heridos es dificultoso por la misma situación climatológica y la dificultad del terreno", confirmó. Los accidentes de esta magnitud son habituales en las carreteras de Perú, causados en su mayoría por la imprudencia de los choferes, el mal estado de las carreteras y del parque automotor y las condiciones agrestes de la geografía. Fuente: END