EEUU: SENADO LOGRA ACUERDO SOBRE LEY DE TRÁFICO HUMANO

El acuerdo representa que también se allana el camino para someter a votación la nominación de la fiscal general Loretta Lynch, presentado por el presidente Barack Obama y que ha encontrado gran oposición republicana. El contenido del texto aprobado crea dos diferentes vías para otorgar fondos a las víctimas de tráfico humano para aliviar las preocupaciones de los demócratas sobre las restricciones que se establecían sobre el aborto. Un fondo vendrá de las multas asignadas a los traficantes y que se empleará para cubrir los gastos de tarifas legales y asesoría para las víctimas mientras que el dinero que ya está aprobado para los centros médicos comunitarios cubrirán los costos médicos. Cualquier dinero utilizado para propósitos médicos se encuentra aún bajo las restricciones de la ley Hyde, la cual prohíbe cubrir con el dinero de los contribuyentes los abortos salvo en casos de violación, incesto o en situaciones que pongan en peligro la vida de la madre. El dinero recogido por las multas de los traficantes no está sujeto a las restricciones de la enmienda Hyde, pero no se puede usar para propósitos médicos. “Estoy emocionado porque finalmente se pudo llegar a un acuerdo para acabar con el impase sobre esta legislación vital y seguiré adelante para lograr que se apruebe la ley en el Senado y de esa manera asegurar que las víctimas de tráfico humano reciben los recursos que necesitan para restaurar sus vidas”, dijo el senador John Cornyn en un comunicado. Por lo pronto el acuerdo se mantiene, pero los republicanos quieren retrasar la votación al considerar 10 de 20 enmiendas que no tienen nada que ver con el tema. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell no ha programado todavía ningún voto, pero se espera que de llegar a un acuerdo la votación se produzca esta semana. “Este acuerdo comprueba que cuando los demócratas y los republicanos trabajan juntos hacia una solución, podemos lograr cosas buenas. El Senado necesita más de eso. Pero esperemos que las enmiendas que vengan después del acuerdo no arruinen lo logrado… A mis colegas republicanos les digo que tengan cuidado de no destruir este importante proyecto de ley contra el tráfico humano. Los demócratas no se quedarán de brazos cruzados ni dejarán que todo sea aprobado sin responder de una forma que también dificulte las votaciones para mis colegas republicanos. Así que concluyamos esto rápidamente, confirmemos a Loretta Lynch rápidamente y pasemos a otros asuntos”, manifestó en un comunicado el senador demócrata Harry Reid. Los republicanos se negaban a someter a votación el nombramiento de Lynch hasta no lograr un acuerdo sobre dicha ley. VOA NOTICIAS

Después de semanas de negociaciones los senadores anunciaron un acuerdo bipartidista en el proyecto de ley sobre tráfico humana presentada por el senador republicano por Texas, John Cornyn.