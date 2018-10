ALERTA ROJA EN CHILE POR POTENTE ERUPCIÓN DE VOLCÁN CABULCO

2:58 a.m.

Además, un total de 4.150 personas fueron evacuadas en las últimas horas como consecuencia del doble estallido del macizo volcánico, ubicado en la Región de Los Lagos, en el sur de Chile. La violenta erupción del volcán chileno Calbuco podría haber provocado la muerte de un alpinista, según revelaron las autoridades chilenas este jueves por la mañana. El encargado de dar la noticia fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien señaló: "Tenemos una denuncia de presunta desgracia de un alpinista. Su identidad es Waldo de Flores, de 21 años". Además, el funcionario hizo un llamado "a la ciudadanía para que siga las instrucciones de las fuerzas policiales (...) Los eventuales lugareños que no se han querido desplazar serían muy pocos". El Calbuco, situado a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago y con 2.015 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a unos 30 kilómetros de importantes zonas pobladas de ciudades como Ensenada, Puerto Varas y Puerto Montt. Aunque no entraba en erupción desde 1972, este volcán estaba considerado por los geólogos como peligroso, debido a su potencial destructivo. Fuente: INFOBAE

Tras haber permanecido inactivo durante 43 años, el volcán chileno Calbuco registró dos violentas erupciones entre el miércoles y jueves y su columna de cenizas ya tiene 11 kilómetros. Esto mientras la presidenta Michelle Bachelet viaja hacia la zona afectada.