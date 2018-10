LAS CENIZAS DEL VOLCÁN CALBUCO CUBRIERON EL CIELO DE URUGUAY

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) resolvió restringir sus vuelos al mínimo imprescindible, de acuerdo a lo que le confirmó al diario El País el vocero del organismo, teniente coronel Gregorio De los Santos. "No es que no se pueda volar, pero debemos tomar precauciones", sostuvo. El viernes se cancelaron algunos vuelos y si la situación lo amerita se tomaría la misma medida en las próximas horas. El principal problema es que el desplazamiento de la nube volcánica está llegando a territorio uruguayo. Y, si bien el nivel de alerta no es el superior, las autoridades están tomando recaudos para que no pase a mayores. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió, al mediodía y a la tarde del viernes, dos informes especiales a raíz justamente del desplazamiento hacia Uruguay de la nube volcánica que generó la erupción del volcán Calbuco, en el sur de Chile. Las cenizas se expandieron incluso hasta el sur de Brasil. De acuerdo a lo que publica El País, la red de estaciones meteorológicas del Inumet observó a los departamentos de Colonia, Soriano, San José, Montevideo, y también el aeropuerto de Carrasco como las zonas más afectadas por la nube, y más tarde divulgó la previsión de que "la nubosidad de ceniza volcánica continúe su desplazamiento hacia el noreste y norte del país, lo cual implicará que se extienda gradualmente a la mayor parte del territorio". Por su parte, el Ministerio de Salud Pública advirtió que podrían generarse "síntomas irritativos agudos y reversibles de la vía respiratoria y mucosa ocular" por efectos de las cenizas volcánicas. Para estos casos, recomendó "evitar la exposición a eventuales nubes de ceniza, minimizar las actividades al aire libre, y cerrar aberturas, ventanas y puertas". INFOBAE

A dos días de que se produjera la erupción del volcán Calbuco en Chile, el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) advirtió que "es altamente probable la precipitación de partículas de origen volcánico" sobre Uruguay.