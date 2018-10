25, Abril, 2015 25, Abril, 2015 3:51 a.m. 3:51 a.m.

56 MILLONES DE PERSONAS EN TODA AMÈRICA SERÀN VACUNADAS PARA PROTEGERLAS DE DISTINTAS ENFERMEDADES

El continente americano inicia hoy una semana de vacunación para reforzarse contra varias enfermedades, entre ellas el sarampión, del que se reportaron casos en EE.UU. y Canadá entre finales de 2014 e inicios de este año, aseguró a Efe una fuente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Gladys Ghisays, asesora de inmunizaciones de la OPS, recordó que se ha certificado la no circulación del virus del sarampión en las Américas, pero no su erradicación. Precisamente, el pasado 19 de abril, el Gobierno de Florida (EE.UU.) reportó dos casos de sarampión en un hogar en el que fueron afectados dos adultos, en el condado Indian River, en la costa oriental del estado. El Departamento de Salud de Florida señaló en un comunicado que uno de los adultos contrajo la enfermedad en el exterior, sin ofrecer más detalles. En marzo pasado, un viajero internacional que asistió a una conferencia en Kissimmee, en el centro de Florida, fue tratado por sarampión en un hospital de Miami, ciudad que abandonó a los pocos días. Estos casos se sumaron a otros registrados en EE.UU., especialmente en California, donde se presentaron más de un centenar de infectados desde finales de 2014, tras el inicio de un brote en el parque temático Disneylandia, que luego se expandió a varias regiones del país, e incluso a Canadá. Ghisays puntualizó que hablar de eliminación del virus en América es señalar que no está circulando, pero el término erradicar conlleva acabar "con el microorganismo y no debe existir ni a través de vacunas, virus salvaje ni nada, ni en medioambiente ni en ningún lado". Señaló que el riesgo de que lleguen casos de sarampión importados al continente "es alto" debido a que en otras regiones circula el virus y por ello destacó la importancia de que los países se esmeren en "mantener coberturas de 95 %" contra el sarampión. Precisamente ese es uno de los objetivos de la campaña "¡Refuerza tu poder! ¡Vacúnate!", que Naciones Unidas lanza hoy desde Ecuador, con repercusión en toda América, donde se prevé inyectar a 56 millones de personas para protegerlas de distintas enfermedades. Ghisays comentó que cada país tiene su plan especial, pero generalizó que en la campaña se aplicarán todas las vacunas del esquema regular, entre ellas, influenza, polio, hepatitis y sarampión. Ecuador, por ejemplo, centrará su campaña en la poliomielitis , enfermedad que se reportó por última vez en 1990 en la nación andina. En Ecuador se prevé vacunar a más de dos millones de niños a fin de mantener la certificación de la no circulación del poliovirus, según Patricia Costales, representante del Ministerio de Salud. Ghisays indicó que actualmente avanza la fase final de la erradicación de la polio en el mundo, pero aún se reciben casos "importados de polio y virus salvaje" de polio en las Américas por lo cual es indispensable tener a la población vacunada. Con la campaña que arranca hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) planea vacunar ahora a cinco millones más de personas que en 2014. Pero, aparte de que entre hoy y el 2 de mayo se llevará a cabo la XIII Semana de Vacunación de las Américas, en forma paralela, este año también se celebrará la Semana Mundial de la Inmunización. Entre los objetivos de la semana de la vacunación figuran promover la equidad y acceso a la inmunización, fomentar la transición de la inmunización del niño a la de la familia, mantener la inmunización dentro de la agenda política e impulsar la cooperación entre países. Según Ghisays, la Semana de la Vacunación de las Américas nació en 2002 y desde entonces se ha vacunado a alrededor de 519 millones de personas. Entre los obstáculos para los procesos de vacunación señaló a los movimientos antivacunas, así como también barreras idiomáticas y culturales. END