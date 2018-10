26, Abril, 2015 26, Abril, 2015 5:21 a.m. 5:21 a.m.

UN ROBOT ANDROID ORINA SOBRE UN LOGO DE APPLE EN GOOGLE MAPS

En las afueras de Rawalpindi, una ciudad paquistaní a menos de 10 kilómetros al suroeste de Islamabad, parece ser un parque con la forma de un robot Android, orinando sobre el logotipo de Apple. Al menos, eso es lo que parece si buscas a Rawalpindi en Google Maps. De hecho, el parque no está ubicado allí, solo es una ilustración. Se desconoce por cuánto tiempo ha estado la imagen allí. Cuando las ves en "vista de satélite", verás algunos caminos residenciales, un poco de área verde y algunas colinas... pero nada parecido en lo más mínimo a un Android orinando sobre una manzana. Ahmad Babar, un exempleado de Samsung que vive en Lahore, Pakistán, lo descubrió el viernes. En Facebook, Babar publicó que encontró a la imagen de Android, mientras que buscaba un sitio en Rawalpindi. Google dijo que la imagen no fue creada por algún empleado. La empresa cuenta con un grupo de colaboradores aprobados que hacen aportes a la herramienta de mapas, con el fin de mantener actualizado Google Maps, y que uno de esos colaboradores dibujó la imagen. "La gran mayoría de usuarios que editan nuestros mapas hacen grandes aportes, como trazar el mapa de áreas que nunca antes habían tenido uno", dijo Caroline Matthews, portavoz de Google. "Lamentamos este inapropiado contenido creado por los usuarios; estamos trabajando para eliminarlo rápidamente". Google está familiarizado con los llamados "huevos de Pascua"... los tesoros escondidos en sus productos. Solo prueba escribir en el motor de búsqueda de Google "tilt" (inclinación), "do a barrel roll" (haz un giro), "recursion" (recursión), "anagram" (anagrama), "once in a blue moon" (muy rara vez), o "answer to life the universe and everything" (respuesta del sentido de la vida, el universo y todo lo demás). En Google, escribe "Atari breakout". El traductor de Google tiene opciones de idioma pirata, Elmer Fudd, klingon y Pig Latin (latín de los cerdos). Existen literalmente docenas de huevos de Pascua en Google Maps, además del Android que está orinando sobre un logotipo de Apple. Entre estos está un personaje tie-dye de Street View en Berkeley, California, y una opción de transporte de "carroza real" cuando pides indicaciones para llegar al Castillo de Windsor. Una portavoz de Apple no respondió a las solicitudes para hacer comentarios. CNN