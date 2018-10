02, Mayo, 2015 02, Mayo, 2015 3:08 a.m. 3:08 a.m.

LA VIOLENCIA DEL NARCO ESTREMECE EL ESTADO DE JALISCO

El estado de Jalisco vivió hoy una jornada de violencia extrema, con 39 narcobloqueos que dejaron al menos siete muertos, 19 heridos y numerosos destrozos, unos ataques que se han producido como respuesta a la operación para detener a un líder criminal. Desde primeras horas de la mañana, el caos llegó a las calles de la ciudad de Guadalajara, capital del estado, y se propagó en otros puntos del estado como el turístico Puerto Vallarta, en un día festivo para los mexicanos. Los bloqueos de calles e incendios de vehículos, comercios, bancos y gasolineras se propagaron por este estado en el que opera el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se lo disputan los grupos criminales del Cártel de Sinaloa y de Los Caballeros Templarios. Según datos ofrecidos en la más reciente conferencia de prensa por el gobernador del estado ubicado en el occidente mexicano, Aristóteles Sandoval, en total se registraron 39 bloqueos en 25 municipios y se suspendieron 26 rutas del transporte público que ya restablecieron su servicio. Estos hechos han dejado hasta el momento un saldo de siete personas muertas, entre ellos tres militares y un policía estatal, y 19 heridos, 14 de ellos elementos de la policía federal y estatal. Durante la jornada fueron afectados 12 puntos carreteros e incendiados 36 vehículos, 2 comercios, 5 gasolineras y 11 sucursales bancarias, dijo el gobernador, quien agregó que todas las carreteras fueron reabiertas a la circulación. Sandoval dijo que no hay registro de nuevos actos violentos o enfrentamientos pero se mantendrá el "código rojo" durante todo el fin de semana como medida preventiva a nuevos ataques, para lo cual habrá permanente comunicación con el gabinete de seguridad federal. El gobernador llamó a los ciudadanos a "conservar la calma" y hacer caso solo a las informaciones oficiales. Esta ola de violencia, agregó, es consecuencia de la operación para detener a un líder narcotraficante en la zona, aunque no precisó más detalles acerca de la misma. La Secretaría de la Defensa Nacional informó en un comunicado que tropas militares, al realizar reconocimientos aéreos, localizaron un grupo de vehículos con personas armadas, sobre la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación, quienes agredieron al personal militar con disparos de armas de fuego. Los disparos impactaron al helicóptero Cougar en el que viajaban lo que ocasionó que se realizara un descenso de emergencia, tras el que fallecieron tres militares, mientras que 10 más resultaron heridos así como dos policías. Además, tres militares más están "pendientes por localizar", apunta el documento. Las carreteras y salidas de Guadalajara, capital de Jalisco, fueron las más afectadas con la quema de vehículos, aunque también se registraron incendios en tiendas comerciales cercanas al centro histórico de Guadalajara, así como en gasolineras e instituciones bancarias en ciudades como Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco y Ciudad Guzmán, en la zona sur. En el municipio de Autlán, en la región costa sur, se están registrando enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Única, la policía de elite de Jalisco y miembros del crimen organizado, en donde murió el policía. Los hechos violentos originaron que el consulado de Estados Unidos en Guadalajara emitiera una alerta para sus ciudadanos que viven en esta ciudad a quienes pidió mantenerse resguardados en sus casas. Los bloqueos propiciaron la movilización de agentes de la policía estatal, así como de la policía federal y del ejército mexicano, para liberar las vialidades, informaron a Efe fuentes de la Fiscalía General de Jalisco. Y es que una ola de ataques perpetrados en las últimas semanas por el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad en este estado. El repunte de la violencia comenzó el 19 de marzo pasado, cuando gendarmes federales se enfrentaron con un grupo del CJNG en el municipio de Ocotlán, lo que dejó un saldo once muertos, entre ellos cinco agentes, tres delincuentes y tres civiles ajenos a los hechos. Cuatro días después fue abatido Heriberto Acevedo Cárdenas, alias el Gringo y presunto operador del CJNG, una organización que se ha expandido a los estados de Michoacán y Colima y que este mes fue incluida dentro de la "lista negra" del narcotráfico internacional del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según la fiscalía, ese cártel también estuvo detrás de una emboscada perpetrada el 6 de abril en la que quince policías de un grupo de élite murieron y otros cinco resultaron heridos al ser sorprendidos en una carretera por 80 hombres con armas de alto poder e instruidos con tácticas militares. El pasado 30 de marzo, el comisionado de Seguridad en Jalisco, Alejandro Solorio, sufrió una emboscada en el municipio de Zapopan, por el que fueron detenidos 15 sospechosos. Tras esto, el Gobierno estatal redobló la seguridad en todo el estado y puso en alerta a sus 18.000 policías estatales y municipales, entre ellos 2.000 pertenecientes a la Fuerza Única, apoyados por el Ejército y la Policía Federal. Jalisco es un punto importante para el trasiego de materia prima para drogas sintéticas por ubicación geográfica, pues conecta al puerto de Manzanillo (Colima) con el centro y norte del país. El CJNG surgió en 2010 como una célula del cártel del Pacífico o Sinaloa que operaba en Jalisco bajo el mando de Ignacio "Nacho" Coronel Villareal. Con la muerte de Coronel, en 2010, la agrupación inició una cruenta disputa por el territorio con la organización La Resistencia, aliada de Los Zetas. END