COSTA RICA: VOLCÁN TURRIALBA LANZÓ GASES Y CENIZAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

Por aproximadamente 30 minutos, el macizo lanzó gases, ceniza y aerosoles a una altura que no superó los 150 metros desde el cráter. El material cayó, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), en las laderas del coloso y en poblaciones cercanas, como La Central. Javier Pacheco, vulcanólogo del Ovsicori, manifestó que las lluvias en la zona hacen que la pluma de ceniza no se eleve y el material descienda más rápido al mismo cráter y sus alrededores. El experto añadió que desde el 1.° de mayo se observa un patrón en el que transcurren dos o tres días sin erupciones y luego varios días en los que se registran dos o tres. El jueves y el viernes también ocurrieron explosiones similares en horas de la mañana y la tarde. En algunas ocasiones, la cámara del Ovsicori, ubicada en el cráter principal, no puede captar las emisiones debido a la niebla, pero la actividad sísmica asociada a los eventos permite lograr su registro. Entre lo que lanzó el volcán están los piroclastos, que son una mezcla caliente de fragmentos de rocas volcánicas trituradas, con gases que fluyen por los flancos del Turrialba. La temperatura de estos flujos puede alcanzar los 400 °C, explicó Pacheco. En los últimos meses, el cráter del Turrialba no ha sufrido cambios significativos. Pacheco señaló que, por lo peligroso de la actividad, solo se hacen mediciones fotográficas. LA NACIÓN DE COSTA RICA

El volcán Turrialba mantuvo actividad durante el fin de semana. La principal erupción se dio el sábado a las 3:07 p. m.