20, Mayo, 2015 20, Mayo, 2015 2:24 a.m. 2:24 a.m.

BIN LADEN PRETENDÍA REALIZAR CAMPAÑA MEDIÁTICA POR ANIVERSARIO DE ATENTADOS EN 2001

Osama Bin Laden deseaba marcar el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos con una gran campaña mediática, según documentos hallados en la casa donde fue abatido y que fueron desclasificados este miércoles. "Esperamos el décimo aniversario de los benditos ataques en Nueva York y Washington, que será en nueve meses", escribió Bin Laden en una carta sin fecha pero que aparentemente es de fines de 2010. Bin Laden añadió a sus interlocutores que "deben ser conscientes de su importancia, y de la necesidad de obtener ventajas del aniversario en los medios de comunicación para honrar las victorias de los musulmanes y comunicar a las personas lo que nosotros queremos comunicar". Esta carta es una de las centenas de documentos que agencias estadounidenses de inteligencia desclasificaron este miércoles, y que fueron halladas en la última residencia de Bin Laden en Abbottabad, Pakistán. Los documentos a los que AFP tuvo acceso son las traducciones al inglés realizadas por la CIA, aunque no ha habido condiciones de verificar de forma independiente la procedencia del material ni la calidad de la traducción. En los documentos también aparece Bin Laden pidiendo que sus lugartenientes se mantengan en "correspondencia con la cadena Al-Jazeera con declaraciones, porque la cadena comenzará su cobertura (del aniversario) el 1 de septiembre". El dirigente de Al Qaida, con enormes limitaciones logísticas para comunicarse con el exterior, se queja de haber enviado una "grabación en video hace dos meses pero que aún no ha sido difundido en medios de comunicación". En esa carta, añadió: "tendremos que rehacerlo antes de difundirlo". En otro documento, del 5 abril de 2011, un hombre llamado Mahmud escribió a Bin Laden y le hizo recomendaciones sobre el mensaje que debería enviar por el 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre. El mensaje "debería contener instrucciones y llamados a la juventud y al país entero. Debería ser genérico y no detenerse en los detalles (...) y hacer un llamado a continuar la yihad", escribió Mahmud a Bin Laden. Al Qaeda debería colocar en la red Internet el 12 de septiembre de 2011 un video con imágenes de bin Laden y un mensaje de su sucesor, el egipcio Ayman al Zawahiri. En su parte del mensaje, Bin Laden prometía a los estadounidenses "terminar como los esclavos" de las empresas multinacionales y del "dinero de los judíos". Los atentados del 11 de septiembre, reivindicados por Al Qaida, dejaron más de 3.000 muertos. END