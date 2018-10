09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 5:02 a.m. 5:02 a.m.

PARA EL FBI LA MAYOR PREOCUPACIÓN ES LA RADICALIZACIÓN DE NORTEAMERICANOS POR ISIS

En su lucha contra el Estado Islámico, la mayor preocupación del FBI es la radicalización de ciudadanos norteamericanos por parte de ISIS. Así lo reveló el jefe de la agencia, James Comey. El máximo responsable de la oficina federal de investigaciones informó que hasta el momento más de 200 estadounidenses han viajado o intentado viajar a Siria para unirse a las filas del grupo yihadista. "Seguimos identificando a los individuos que tratan de unirse a las filas de los combatientes extranjeros... y también a los extremistas locales que aspiran atacar Estados Unidos desde adentro", comentó Comey a los legisladores del Comité de Inteligencia del Senado. El jefe del FBI instó a las empresas de tecnología a permitir a las autoridades policiales que tengan acceso a las comunicaciones cifradas para ayudar a combatir la amenaza terrorista. Ashton Carter, secretario de Defensa norteamericano, en tanto, confesó ante el Comité de Servicios Armados del Senado que el Pentágono está entrenando sólo alrededor de 60 rebeldes sirios en la lucha contra el Estado Islámico. "Un número mucho más pequeño de lo que se esperaba para este momento", indicó a The Guardian. Según consigna The Jerusalem Post, el Pentágono en 2014 había anunciado un programa de capacitación para unos cinco mil soldados por año durante un período de tres años. El gobierno de Barack Obama explicó que el significativo número de bajas se debió al riguroso proceso de selección. En primer término se lleva a cabo un programa de monitoreo para constatar que los potenciales combatientes no tienen antecedentes ni vínculos terroristas. INFOBAE