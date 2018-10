09, Julio, 2015 09, Julio, 2015 10:58 a.m. 10:58 a.m.

POR UNA HUELGA DEL METRO EN LONDRES, HAY MÁS CICLISTAS Y MÁS CAMINANTES

None

Las opciones de transporte el jueves en Londres fueron ir a pie, pedalear en bicicleta o intentar encontrar un autobús. Millones de personas llenaron los autobuses, rentaron bicicletas o simplemente caminaron kilómetros luego de que una huelga de 24 horas cerrara el muy conocido sistema de metro de la capital británica y causara caos en el transporte público. Los conductores del tren subterráneo apoyaron firmemente la huelga, molestos por el pago y los horarios que entrarán en vigor cuando el servicio de 24 horas sea introducido en algunas líneas próximamente en el año. La unanimidad hizo la huelga más grave que unas que se registraron anteriormente, cuando la gerencia logró mantener en operación algunas líneas del metro. Asociaciones industriales dijeron que la huelga le costará a Londres decenas de millones de libras en productividad perdida. "Tengo que presentar una demanda hoy, no sé cómo lo haré. Realmente estoy harta", dijo la consternada abogada Susan Miller, de 48 años. "Simplemente no creo que (los huelguistas) hayan visto la imagen completa aquí". El sistema subterráneo de Londres, con 4 millones de viajes diarios, suele cerrar entre medianoche y 1 de la mañana, con el turno nocturno reservado para mantenimiento de las vías. Aunque ha operado toda la noche la víspera de año nuevo, la medida de que algunas líneas corran 24 horas los fines de semana marca un gran cambio para un sistema de 152 años. El director ejecutivo del metro de Londres, Mike Brown, pidió disculpas por la suspensión pero insistió en que la oferta que se hizo de aumento de sueldos fue "muy justa". "La huelga es innecesaria", dijo. Funcionarios del transporte dicen que la oferta incluía un 2% de aumento salarial, un bono por el lanzamiento del metro nocturno de 500 libras (700 dólares) y un bono adicional de 2.000 libras (3.080 dólares) para los conductores nocturnos. Los sindicatos dicen que la gerencia intenta forzar nuevos patrones de trabajo que causarán estrés y arruinarán el balance vida/trabajo de la gente en trabajos de seguridad crítica. "Perdimos tres meses en negociaciones que no lograron atender las preocupaciones del equipo", dijo el secretario general del sindicato RMT, Mick Cash. INFOBAE