10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 2:54 a.m. 2:54 a.m.

EN RUSIA PUBLICAN UNA GUÍA PARA EVITAR LA "MUERTE POR SELFIE"

Primero, fue el caso de la joven de 17 años que se tomó una foto sentada en la barandilla de un puente y resbaló. Más tarde, otra muchacha quiso probar si su palo para selfies servía para sostener el revolver de su padre y éste se disparó. Recientemente, dos adolescentes se electrocutaron al intentar retratarse con su smartphone en el techo del tren en que viajaban. Estos tres trágicos sucesos ocurrieron en Rusia en el último tiempo y han obligado al Gobierno a tomar medidas, según informó hoy el diario El País. Así, y para evitar el creciente número de incidentes causados por selfies, se acaba de publicar una guía "para sacarse fotos con el móvil de manera responsable". "Safe self", como se llama la guía publicada por el Ministerio del Interior ruso, está acompañada de una nota que advierte: "Cuando nos hacemos una selfie, no prestamos atención a lo que tenemos alrededor y no tenemos sensación de peligro". Además, con una serie de imágenes, se busca ilustrar las potenciales situaciones de peligro en las que pueden ocurrir accidentes, como las vías del tren, colgados de una antena o junto a animales salvajes. Aunque Rusia es el país en el que se registra el mayor número de muertes de este tipo, no es el único. Ayer mismo, un británico murió cuando su palo para selfies fue alcanzado por un rayo.