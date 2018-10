10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 3:05 a.m. 3:05 a.m.

"LEY MORDAZA" GRIEGA: EL GOBIERNO INVESTIGA A PERIODISTAS PORQUE APOYARON AL "SI" EN EL REFERÉNDUM

Un grupo de nueve periodistas que trabajan en canales de televisión privados y cuestionaron la postura del premier Alexis Tsipras en la crisis griega, declarando su apoyo a las reformas que pedían los acreedores del país heleno, es perseguido a causa de sus opiniones. Ellos declararon abiertamente que apoyaban al "Si" en la consulta popular lanzada por el Gobierno del partido de izquierda Syriza, liderado por Tsipras, que promocionaba la negativa. El periódico I Kathimerini ("El diario") señala que esta postura les cuesta ahora la persecución de la Fiscalía de Atenas, el Consejo Nacional de Radio y Televisión (NCRTV) y el sindicato de periodistas ESIEA. Estos organismos, controlados por el gobierno, investigan si los reporteros quebraron la ley electoral vigente "intentando influir el voto" a favor del "Si". La justificación de la investigación dada por estos organismos es que recibieron gran número de quejas por la cobertura "parcial" que llevaron adelante algunas cadenas de TV. El NCRTV está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Se compone de un presidente, un vicepresidente y siete vocales, elegidos por el Parlamento. El partido Syriza le envió una carta pidiendo que tomara medidas contra las cadenas que defendían el "Si", acusando además a las cadenas de TV de montar una campaña carente de "imparcialidad" y "telespectadores que hablan de un final que amenaza con socavar la estabilidad social". Por su parte, el sindicato ESIEA llamó a nueve periodistas a que den explicaciones a su comité de ética sobre el presunto quebranto de sus normas. Ellos son Olga Tremi, John Pretenteris, Maria Sarafoglou y Manolis Kapsis, de Mega Channel; Stamatis Malelis, Nick Konitopoulos, Aris Portosalte y Dimitris Oikonomou, de SKAI; y Maria Houkli, de ANT1 (Grupo Antenna). El edificio del grupo SKAI La respuesta de los medios El grupo SKAI evalúa apelar al Consejo de Europa para denunciar este "intento de aterrorizar" a los medios opositores a Tsipras. Durante la noche del referéndum, tanto Syriza como la agrupación "Griegos independientes" decidieron no enviar representantes a esa cadena. El director del informativo de SKAI publicó en su cuenta de Facebook una dura respuesta a la persecución que sufren sus periodistas. "No me van a callar, no importa lo que hagan. Hay una enorme diferencia entre ustedes y yo: mientras yo he trabajado toda mi vida, ustedes han calentado los asientos del partido. Pierden el tiempo con amenazas. Aquí estoy para cualquiera que venga con argumentos, no muerdo", disparó Malelis. INFOBAE