10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 4 a.m. 4 a.m.

HABLÓ EL DUEÑO DEL POLÉMICO CRUCIFIJO QUE EVO LE REGALÓ AL PAPA

El actual poseedor del crucifijo encastrado en el símbolo comunista dio una entrevista al sitio boliviano oxigeno.bo. Es un jesuita que heredó la pieza del sacerdote Luis Espinal, a quien el Papa le rindió homenaje durante su paso por Bolivia. Albó era uno de los amigos de Luis Espinal y fue quien se quedó con la curiosa creación de Espinal. Esta es la explicación que dio: - ¿Cuál es el significado de ese crucifijo? Lo que le puedo decir es lo que se piensa en esta cruz. Luis Espinal hace mucho que quería diálogo, diálogo y diálogo, y esto lo expresó en su propio discurso cambiándole las tablas de la cruz por un martillo que era como la cruz y una hoz debajo. - ¿Este crucifijo en símbolo del comunismo? Nada que ver con eso de decir que (Luis Espinal) era comunista, de ninguna manera. Lo único a lo que apostaba Lucho era el diálogo necesario entre marxistas y cristianos, el necesario diálogo entre obreros mineros y cristianos. El martillo representa la fuerza de obreros y campesinos. Morales el entrega la réplica al papa Francisco - ¿Sabe cómo Espinal la elaboró? Esta es la cruz con la que hizo los votos, el Cristo en la Cruz, lo único que modificó fue la tabla horizontal y la vertical. Le puso el martillo y la hoz que para él tenían más simbolismo. Pero eso no quiere decir que Espinal era marxista, pero que sí que era necesario el diálogo entre los cristianos y los marxistas. - ¿Dónde se encuentra la cruz original de Espinal? La heredé yo, yo tengo ese crucifijo y no la pienso soltar, precisamente para ese acto que hicieron ayer (miércoles) me lo pidió el Canciller (David Choquehuanca), él la quería tener y yo le dije no me desprendo ni en pintura. Xavier Albó es el sacerdote jesuita que tiene el original - ¿Quién hizo la réplica que el Presidente entregó a Francisco? Me mandó al famoso pintor y escultor Gastón Ugalde, quien vino a mi casa de la ciudad de El Alto para que pudiera hacer fotos y tomar datos de esta cruz para hacer una réplica que entregó Evo al Papa. - ¿Cuánto tardó en elaborar la réplica? Tomó las medidas oportunas y en tres días elaboró la réplica. (Ugalde) me visitó el viernes pasado y en tres días ya había réplica. Lo más chistoso es que cuando queríamos medir la original no había un flexómetro en mi casa, así que la medimos con papel higiénico. -¿Cuánto mide la pieza original? Entre 40 y 50 centímetros, yo la tengo. INFOBAE