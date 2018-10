10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 6:53 a.m. 6:53 a.m.

CORRUPCIÓN EN LA FIFA: UNO DE LOS DETENIDOS ACEPTÓ LA EXTRADICIÓN A EEUU

None

Uno de los siete responsables de la FIFA que se encuentran detenidos en Suiza desde el pasado 27 de marzo aceptó su extradición a Estados Unidos, informó este viernes la Oficina Federal de Justicia. La Policía de Estados Unidos tiene diez días para recoger y trasladar al detenido a este país. Las autoridades suizas no precisaron cuál de los siete dirigentes será extraditado ni cuándo se producirá su entrega, por razones de seguridad y de acuerdo con las normas de protección de las personas que rigen en Suiza. La Oficina Federal de Justicia indicó que, además, el detenido ha solicitado que su nombre no sea divulgado. La Policía suiza sorprendió a los siete dirigentes en un hotel de Zúrich en la previa del 65º Congreso Anual de la FIFA Están presos por este caso en el cantón de Zúrich el uruguayo Eugenio Figueredo, en su calidad de vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de la FIFA; el costarricense Eduardo Li, presidente de la Federación costarricense de fútbol; y el brasileño José María Marín, miembro ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol. A ellos se les suman Julio Rocha, ex presidente de la Federación Nicaraguense de Fútbol y funcionario de la FIFA; y el venezolano Rafael Esquivel, presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela y miembro ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol; Costar Takkas, ex secretario general de la Federación de Fútbol de Islas Caimán, y Jeffrey Webb, presidente de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe y vicepresidente de la FIFA. Los dirigentes detenidos permanecen están en una prisión de Zúrich desde el 27 de marzo Los siete se encuentran en distintos lugares de reclusión de Suiza. Todos ellos se encontraban en Zúrich a fines de marzo para participar en el Congreso anual de la FIFA y fueron arrestados por la Policía en una incursión a primera hora del día en el hotel donde se hospedaban. Según informó la Oficina Federal de Justicia de Suiza, la persona que extraditarán rechazó el procedimiento simplificado poco después de ser detenido, pero en una audición realizada ayer cambió de posición y aceptó ser entregado a la Justicia de EEUU. Una fiscalía de Nueva York acusa a ese detenido de haber recibido y guardado para él sobornos millonarios que le entregaron compañías a cambio de los derechos de comercialización de eventos futbolísticos, como campeonatos regionales y continentales en Norteamérica y Sudamérica. El pasado 1 de julio, el gobierno estadounidense formalizó el pedido de extradición contra los siete dirigentes futbolísticos. Si la extradición es aprobada por la Oficina Federal de Justicia en algunos o todos los casos restantes, los afectados tendrán dos instancias superiores de apelación, el Tribunal Penal Federal y el Tribunal Federal, el máximo órgano de justicia de Suiza. El procedimiento completo podría durar hasta seis meses. INFOBAE