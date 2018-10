10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 10 a.m. 10 a.m.

PARAGUAYOS QUE SE CRUCIFICAN PARA SER ATENDIDOS POR EL PAPA

Un grupo de ex trabajadores paraguayos de la represa de Itaipú aguardan crucificados la llegada al país del papa Francisco este viernes, confiando en que el Sumo Pontífice pueda hacerles una visita. Son siete representantes de una coordinadora de ex empleados que desde hace años reclaman al gobierno de Horacio Cartes por unas compensaciones laborales que, según argumentan, se les adeudan. Los manifestantes se clavaron en cruces de madera dentro de una precaria carpa con una imagen del Papa en tamaño real y varias estampas de santos y vírgenes, frente a la embajada de Brasil en Asunción. Exigen que el gobierno de Paraguay otorgue los mismos beneficios laborales que recibieron empleados brasileños de la represa, según lo acordado en un convenio hace casi 40 años. "Esperamos que el Papa escuche nuestro reclamo, pedimos si él puede hacer presencia en nuestra lucha", contó a la agencia de noticias EFE Rosa Cáceres, familiar de un ex empleado, crucificada desde hace 10 días. "Nuestro Señor Jesucristo hizo esto por una verdadera justicia y por la salvación de todos los cristianos", aseguró. Carlos González, vocero de la Coordinadora de Extrabajadores de Itaipú, declaró: "Han fallecido muchos compañeros y los pocos que quedamos estamos todavía luchando por nuestros beneficios, esa es la tristeza que tenemos todos los paraguayos". "Este tipo de protestas se ha convertido en algo relativamente habitual en Paraguay", explicó el corresponsal de la cadena BBC en el Cono Sur, Ignacio de los Reyes. En 2014, choferes de autobús se crucificaron para exigir que el Gobierno les diera unas nuevas rutas donde trabajar. Y como recordó el periodista, ex trabajadores de la represa ya habían protagonizado el año pasado una reivindicación idéntica y permanecieron durante meses clavados a una cruz en este mismo lugar. Finalmente desistieron de la protesta tras llegar a un preacuerdo con el gobierno de Cartes en enero de este año. El papa Francisco visitará durante dos días Paraguay, donde está previsto que se reúna con el presidente este viernes. El sábado visitará el santuario de Caacupé y un hospital de niños enfermos. En su último día en Paraguay, celebrará una masiva misa y se encontrará con jóvenes y representantes de la sociedad civil. INFOBAE