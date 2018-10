10, Julio, 2015 10, Julio, 2015 10:56 a.m. 10:56 a.m.

ATAQUE TERRORISTA CONTRA DOS HOTELES EN SOMALIA, HAY NUEVE MUERTOS

Varios hombres armados sospechados de pertenecer al grupo islamista Al Shabab atacaron este viernes simultáneamente dos hoteles en Mogadiscio, capital de Somalia, matando a cinco personas, informaron fuentes policiales. Según estas fuentes, al menos uno de los atacantes cometió un atentado suicida al lanzarse con su vehículo, cargado de explosivos, contra las barreras de seguridad de uno de los hoteles -dos establecimientos fortificados frecuentados por financieros, funcionarios y parlamentarios-. Luego se produjeron intensos tiroteos, con lanzamiento de granadas. Obuses de mortero cayeron en el ex estadio de fútbol, convertido en base de las tropas de la Unión Africana en Somalia (Amisom), según un responsable de seguridad, quien no pudo dar un balance de víctimas. Según la agencia nacional de seguridad somalí, los ataques finalizaron este viernes por la tarde y cuatro atacantes murieron en el doble asalto contra los hoteles Weheliye y Siyaad. Ambos hoteles están ubicados en el centro de Mogadisco, cerca del fortificado barrio gubernamental, donde los insurgentes del grupo yihadista Al Shabab han llevado a cabo repetidos ataques. Pero según un periodista de la AFP, los tiroteos continuaban en los alrededores del hotel Siyaad y no se sabía si todos los atacantes fueron neutralizados. "Ataque contra el hotel Weheliye fue rechazado, situación bajo control. (...) Nuestras fuerzas pusieron fin al segundo ataque contra el hotel Siyaad", según la fuente de seguridad mencionada, que atribuyó la responsabilidad a los insurgentes islamistas shebabs. Estos no los reivindicaron, pero han intensificado sus ataques desde el comienzo del mes de ayuno musulmán del Ramadán. Los atentados tuvieron lugar en el momento en que los fieles se juntaban tras el atardecer para romper el ayuno. Al Shabab, golpiado por la Amisom, fueron expulsados en agosto de 2011 de la capital y posteriormente también de sus bastiones en el sur y centro del país. No obstante, aún controlan amplias zonas rurales y abandonaron el combate convencional para realizar acciones de guerrilla y atentados suicidas, en particular en la capital Mogadiscio. infobae