¿MUERTE AL ADOBE FLASH? FIREFOX LO BLOQUEA Y FACEBOOK PIDE QUE DESAPAREZCA

Adobe Flash, el muy odiado plugin de un navegador, una reliquia llena de virus, acaba de ser gravemente afectado. Mozilla bloqueó este lunes automáticamente a Flash de su navegador Firefox, un día después de que el jefe de seguridad de Facebook le pidiera a Adobe que acabara con Flash de una vez por todas. El duro golpe asestado a Flash surgió la semana pasada luego de que se revelara que el gigante de los programas espía, conocido como el "Hacking Team" (Equipo de piratería), había estado usando Flash para acceder remotamente a las computadoras de la personas e infectarlas con malware. (Ese descubrimiento tuvo lugar después de que el mismo Hacking Team fuera pirateado. Los documentos revelados en la violación mostraron que el Hacking Team aprovechó dos vulnerabilidades críticas en el código de Flash). "Es el momento para que Adobe anuncie la fecha del final de la existencia de Flash", tuiteó el domingo el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos. El jefe de soporte de Mozilla, Mark Schmidt, rápidamente siguió el ejemplo tuiteando que todas las versiones de Flash en Firefox habían sido desactivadas. Eso significa que los usuarios de Firefox no podrán activar el plugin para acceder al contenido Flash... deberán buscar otro navegador si necesitan usar Flash. La buena noticia para los usuarios de Firefox es que la mayoría no notará el cambio. Menos del 11% de los sitios web usan Flash, según W3Techs, una compañía de encuestas de tecnología. Flash es un tipo de software llamado "middleware", una extensión que se añade al navegador y que permite que se visualice un contenido rico. Este ha sido ampliamente usado desde hace una década, habilitando la mayoría de los juegos, animaciones y videos de la web. Cuando YouTube fue lanzado en el 2005, sus videos estaban basados completamente en Flash, lo que requería que su audiencia instalara el plugin del software de Flash a fin de ver los videos de YouTube. Pero la marea comenzó a cambiar en el 2010, cuando Steve Jobs escribió una carta pública en la que despotricaba sobre la seguridad de Adobe, culpando al flash player de la compañía como la "razón número uno por la cual fallaban las computadoras Mac" y en la que mencionaba que Flash contaba con "uno de los peores registros de seguridad en el 2009". Jobs tenía razón... Flash efectivamente cuenta con un lamentable registro de seguridad, el cual continuó sobrellevando errores de programación durante mucho tiempo después de que se publicara su carta abierta. Este por lo general encabeza la lista anual de programas plugin vulnerables de Symantec. El iPhone nunca fue compatible con Flash. Aun cuando, los teléfonos inteligentes Android originalmente eran compatibles con Flash –y usaron ese hecho como un gancho de venta– Adobe acabó con la compatibilidad de Flash para todos los teléfonos inteligentes en el 2011. YouTube ha estado experimentando con la reproducción de videos de forma original en el navegador hace ya varios años y, oficialmente, se separó de Flash en enero de 2015. A pesar del evidente ímpetu en contra de Flash, Mozilla dijo que existe la posibilidad de que un día Flash sea activado nuevamente en Firefox. "Para ser claros, Flash solamente será bloqueado hasta que Adobe lance una versión que no esté siendo explotada activamente por las vulnerabilidades conocidas públicamente", agregó Schmidt. Así que este no es el golpe final, pero cada vez estamos más cerca de la extinción de Flash. CNN EN ESPAÑOL Entradas