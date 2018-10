16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 8:12 a.m. 8:12 a.m.

BARACK OBAMA HIZO HISTORIA AL VISITAR UNA CÁRCEL ESTADOUNIDENSE

Barack Obama se convirtió, este jueves, en el primer presidente en ejercicio de Estados Unidos en visitar una cárcel, al llegar a la penitenciaría de El Reno, en Oklahoma (en el centrosur del país). Su vista busca arrojar luz sobre el fracaso de un sistema penal y carcelario, que se halla entre los más costos y sobrepoblados del mundo. En el Instituto Correccional Federal de El Reno, el presidente se reunió con funcionarios penitenciarios y con presos y habló sobre sus planes de reforma. Cerca de la cuarta parte de la población carcelaria mundial está en Estados Unidos, aunque su población no supera el 5% del total. El mandatario estadounidense quiere reducir el número de personas encarceladas, el recurso al confinamiento en soledad y las sentencias con penas no excarcelables. "Nuestro sistema de justicia penal no es tan inteligente como debería", dijo esta semana, tras indultar a 46 pequeños traficantes de drogas no violentos. Las cárceles estadounidenses albergan tantos presos como los 35 principales países europeos juntos. Uno de cada 35 afroestadounidenses y un latino de cada 88 están en prisión, mientras que entre la población blanca, la relación es de uno cada 214. infobae