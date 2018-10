30, Julio, 2015 30, Julio, 2015 3:54 a.m. 3:54 a.m.

UN VECINO DE CELDA DEL 'CHAPO' LO HABRÍA AYUDADO A ESCAPAR, SEGÚN 'THE NEW YORKER'

La revista estadounidense The New Yorker publicó un artículo en el que expone una nueva hipótesis sobre la fuga de prisión del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Según la publicación, un vecino de celda del ‘Chapo’ habría sido el responsable de construir el túnel por el que se fugó el pasado 11 de julio de la prisión de máxima seguridad de México. Se trata de José Sánchez Villalobos Quirino, conocido como el operador financiero del cártel de Sinaloa y preso en la cárcel del Altiplano desde 2012, quien dijo tener como ocupación profesional el ámbito de la construcción, según las autoridades estadounidenses. Según The New Yorker, la celda de Sánchez Villalobos está ubicada en la misma sección de tratamientos especiales donde se ubicó ‘El Chapo’. Y él habría sido el responsable de construir el túnel por el que se fugó el narcotraficante. En el artículo titulado Underworld, se establece que el integrante del Cartel de Sinaloa había financiado, construido y operado dos túneles ubicados en Tijuana, Baja California, para transportar drogas de México hacia Estados Unidos vía San Diego, California, en el pasado. Estos túneles fueron utilizados principalmente por el cártel de Sinaloa, con el Chapo como su líder, según la revista. Túneles similares Para respaldar su hipótesis, The New Yorker indica que los túneles que coordinaba y financiaba Sánchez Villalobos en Otay Mesa (comunidad de San Diego, California, al borde de la frontera entre Estados Unidos y México) tienen características similares a las del túnel que sirvió al Chapo para escapar. Entre ellas están la profundidad, el sistema de iluminación y los sistemas de ventilación, así como el apuntalamiento de madera alrededor del eje de entrada del túnel. "Basándose en las marcas de pala de las paredes, parece que fue diseñado de la misma manera, y la consistencia del suelo es similar al túnel de Otay Mesa”, dijo a la revista un agente especial que ha examinado muchos túneles en Sinaloa. Según The New Yorker, al momento de su arresto, Sánchez Villalobos era un residente permanente de Estados Unidos, comprobando cada año su pago de impuestos en territorio estadounidense. CNN EN ESPAÑOL