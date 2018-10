31, Julio, 2015 31, Julio, 2015 4:27 a.m. 4:27 a.m.

YOUTUBE SE ENFRENTA A LOS VIDEOS QUE ENSEÑAN A HACKEAR

Nunca había sido tan sencillo saber cómo hackear, al menos eso dice un nuevo reporte. Un grupo conocido como Digital Citizens Alliance descubrió videos en YouTube que enseña cómo entrar a cámaras web y computadoras. Un ejemplo es un video que muestra a una mujer escuchando música romántica mientras los hackers la están viendo en su cuarto. En este video en particular, están enseñando a otros a hacer exactamente lo mismo. El video tuvo 37.000 vistas antes de ser eliminado. Este tipo de contenido, frecuentemente acompañado por música, muestra paso a paso las instrucciones para lo que se conoce como "esclavizar" a las víctimas. Ellos toman sus computadoras, encienden sus cámaras y en algunas ocasiones interactúan con ellos. Los cibercriminales pueden entrar de manera remota a las webcams al instalar un malware conocido como 'acceso remoto troyano' o RAT por sus siglas en inglés. Este tipo de malware no es nuevo, pero Adam Benson, un investigador de seguridad para Digital Citizens Alliance, dice que los tutoriales en línea hacen que esto sea más fácil que nunca. El reporte incluye también los foros en donde los cibercriminales venden los accesos a las habitaciones de las víctimas. Un usuario dice que tiene "100 esclavos" para vender. Un comprador ofrece 5 dólares por entrar a cuartos de mujeres y un dólar para hombres. En los peores casos los cibercriminales amenazan con exponer lo momentos privados de las víctimas si se niegan a enviarles imágenes al desnudo. Uno de los casos más conocidos de "ratting" ocurrió en 2013 e involucra el hackeo a la exreina de belleza adolescente Cassidy Wolf. Ella no tenía idea que un hacker la había observado durante meses. "Una noche me enviaron un correo electrónico anónimo amenazándome, me dieron tres opciones para hacer todo lo que me pedían. La primera era estar en Snapchat con el hacker, la segunda era mandarle 'fotos de mejor calidad' y la tercera era filmarme haciendo lo que él quería que hiciera". Wolf fue a las autoridades, quienes finalmente aprehendieron al cibercriminal. Ella dice que las víctimas de este tipo de ataque la contactan para compartir sus historias. "Es terrible que cualquier poersona pueda entrar a tu computadora y aterrorizar tu vida al tan solo ver un video de YouTube", dice la exreina de belleza. Muchos de los videos para hackear tienen anuncios antes de los tutoriales, publicidad de Wal-Mart antecede el tutorial de cómo entrar a la computadora de alguien, por ejemplo. "Los publicistas que gastan mucho dinero en publicidad en línea y están interesados en construir una buena marca, de repente se encuentran a sus productos cerca de actores que frecuentemente son criminales", dice Benson. Las políticas de YouTube prohíben este tipo de videos, pero requiere que los usuarios los señalen como violatorios. "YouTube tiene políticas claras que determinan qué contenido es aceptable, y quitamos los videos que violan estas determinciones cuando son señaladas por los usuarios", dijo la empresa cuando se le preguntó por este caso. Benson cree que no es suficiente. "Quisiéramos ver a un equipo de humanos, de ingenieros, revisando estos videos. Corroborando que las personas no son victimizadas una y otra vez".