31, Julio, 2015 31, Julio, 2015 4:41 a.m. 4:41 a.m.

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL SALVADOR FUNCIONA HOY AL 100%

El servicio público de transporte en El Salvador funciona hoy "al 100%" tras cuatro jornadas de paro generado por un "boicot" de las pandillas, en medio del cual siete chóferes fueron asesinados. Según explicó a Acan-Efe el empresario de transporte Catalino Miranda, este viernes "hay total normalidad" en el servicio, ya que "todas las rutas" han retomado sus labores. El pasado lunes comenzó el paro, que se desarrolló de manera irregular, con un aumento o disminución del servicio en función de la seguridad brindada por las fuerzas de seguridad a cada ruta. El transportista Genaro Ramírez dijo a Acan-Efe que el paro "dependió mucho de las zonas asignadas a cada conductor", ya que algunas "son muy peligrosas" y la seguridad brindada por la Policía y el Ejército "fue insuficiente en algunos casos". Según Ramírez, fueron los propios chóferes quienes decidieron si sumarse al paro o no, dependiendo "del miedo que tuviese cada uno". La normalización llega después de que el Gobierno y los transportistas llegasen el miércoles a un acuerdo sobre las medidas de seguridad para el sector. Ayer la mayoría de líneas retomaron sus labores, acompañadas de miembros del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC). El Gobierno decidió brindar seguridad en cada unidad de transporte, después de que los pandilleros asesinaran a 7 chóferes y amenazasen con la quema masiva de autobuses a los empresarios. Según el empresario Catalino Miranda, "ahora los conductores van más seguros, pero pedimos al Gobierno que esto no sea algo puntual, sino que se perpetúe y lo mantengan siempre, al menos en las zonas más críticas del país". Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportistas Públicos (ATP), Roberto Soriano, pidió al Ejecutivo mantener un diálogo permanente para "evitar una nueva crisis" del transporte por causa de la inseguridad. Soriano expuso en declaraciones a Acan-Efe que la "propuesta de la mayoría de los empresarios" del transporte es que se mantenga permanentemente una "protección a conductores" y que no sólo sea una "medida transitoria para salir del problema". El Gobierno salvadoreño, que llegó a tildar de "terrorismo" y "boicot" el paro, ha dicho con esa medida las pandillas intentaron obligarle a algún tipo pacto, algo que, sostuvo, está totalmente descartado. No es la primera vez que El Salvador vive un paro del transporte propiciado por las pandillas. En octubre de 2010, durante el mandato del experiodista Mauricio Funes, las mayoritarias pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 "ordenaron", también bajo amenazas de muerte, un paro por tres días para presionar a Funes a vetar una ley antipandillas aprobada por el Parlamento ese mismo año. END