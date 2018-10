JOE BIDEN EVALÚA DESAFIAR A HILLARY CLINTON EN LA INTERNA DEMÓCRATA POR LA PRESIDENCIA DE EEUU

9:12 a.m.

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido reuniones en su casa en Washington para decidir si desafiará o no a Hillary Clinton por la nominación presidencial del Partido Demócrata, publicó el sábado el diario The New York Times.

Biden, inspirado en parte por su hijo fallecido, ha dicho públicamente que tomará una decisión al finalizar el verano boreal. Si decide avanzar con su carrera presidencial, podría poner de cabeza al campo demócrata y enviar una amenaza directa a Hillary Clinton.

El artículo, titulado "Joe Biden 2016: ¿Qué haría Beau?", en referencia al hijo fallecido del funcionario, comienza con un desarrollo de las dificultades conlas que se ha topado la Clinton, la favorita hasta el momento, y continúa con el que asegura que fue uno de los últimos deseos de Beau Biden antes de morir: que su padre se postulara como presidente de los Estados Unidos.

La columnista del diario, Maureen Dowd, citó una conversación en que Beau, un ex fiscal general del estado de Delaware que en ese entonces agonizaba aquejado por un cáncer, trató de que su padre le prometiera que iba a postularse.

"Padre, se que no te interesa el dinero", le dijo descartando la idea de que a su padre le interese lucrar después de su puesto como vicepresidente. Y le pidió que le prometiera que lo consideraría, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, argumentando que la Casa Blanca no debería volver a los Clinton y que el país estaría mejor con los valores de los Biden.

Según Dowd, "Biden también está hablando con amigos, familiares y donantes respecto a postularse. El vicepresidente de 72 años ha tenido reuniones en su residencia en Washington para explorar la idea de enfrentar a Hillary (Clinton) en (los estados de) Iowa y Nueva Hampshire"

Además, el hijo más joven del vicepresidente, Hunter, también lo alentó a buscar la presidencia, según el Times.

La periodista, que ha menudo ha sido crítica de Clinton y su marido, el ex presidente Bill Clinton, dijo que una postulación complicaría a Biden, dado que tiene una buena relación con Hillary Clinton y respeta el deseo del Partido Demócrata de poner a una mujer en la Casa Blanca.

Biden buscó la nominación presidencial del Partido Demócrata en 1988 y 2008. Su hijo Beau murió por un cáncer cerebral en mayo, a los 46 años.

La Casa Blanca no tenía comentarios inmediatos sobre los planes de Biden. INFOBAE