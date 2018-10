02, Agosto, 2015 02, Agosto, 2015 3:05 a.m. 3:05 a.m.

USUARIOS DE INTERNET SE DUPLICAN EN LA REGIÓN

Los usuarios de internet en América Latina se duplicaron en los últimos años, pero la región está muy lejos en cuanto a la velocidad de banda ancha requerida para dar el salto que le permita aumentar su productividad, indicó este viernes la Cepal. Si en 2006 el número de usuarios de internet alcanzaba al 21% de la población en América Latina, el año pasado la cifra llegó al 50.1%. Sin embargo, la brecha tecnológica entre la región y Europa sigue siendo alta, con una velocidad de acceso rápido a internet casi seis veces más baja como promedio. “La región tiene luces y sombras. Ha habido avances en cuanto a la penetración de internet (...) y eso es una buena noticia, porque significa que hay más gente que tiene opciones para poder conectarse e interactuar”, dijo en entrevista con la AFP Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La velocidad de acceso rápido de los latinoamericanos es seis veces, en promedio, más baja que la que utilizan los navegantes europeos. Pero, la brecha digital de América Latina con los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a 34 de las naciones más desarrolladas, continúa siendo alta. “Los gobiernos de la región cada día toman más conciencia de la importancia del tema, pero no hemos hecho lo suficiente todavía; nuestras brechas con la OCDE son todavía grandes”, agregó Bárcena. En relación a los usuarios de internet, el promedio de la OCDE alcanza al 82% versus el 50% de América Latina, mientras que la relación de los hogares con internet es del 83% frente al 39% de la región. Salto productivo Los países de América Latina trabajan desde hace años en la adopción de una agenda digital que les permita aunar esfuerzos para avanzar en este tema. La próxima semana, en México, se llevará a cabo la V Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal, donde se analizarán los avances de la región y se plantearán metas concretas hacia 2018. En la reunión se analizará “qué es lo que tiene que hacer Latinoamérica para realmente alinearse a una economía digital más moderna”, adelantó la secretaria ejecutiva de la Cepal. En este sentido, Bárcena puntualizó que es crucial dar el salto que permita a América Latina aumentar el uso productivo de internet. De acuerdo con datos de la Cepal, la digitalización contribuyó en total en un 4.3% al PIB de América Latina entre 2005 y 2013. “La región está bien posicionada en la internet de consumo, pero no está bien posicionada en la internet de la producción”, reveló Bárcena. El aumento del desarrollo productivo está estrechamente ligado a la velocidad de acceso de la banda ancha fija, y en este punto la región está muy retrasada respecto a las naciones desarrolladas. La penetración de la banda ancha fija en la OCDE es de 30% frente al 10% de la región, con una velocidad promedio en Latinoamérica de 7 megabits por segundo (MBPS) frente a 40 MBPS de la OCDE. Velocidad hace la diferencia El dato es crucial, porque la velocidad hace la diferencia en el acceso a las nuevas tecnologías, como es el caso de las utilizadas para las manufacturas avanzadas, tecnologías de salud, monitoreo de clima y aviones. “Para que nosotros podamos poder movernos a una plataforma digital, necesitamos soluciones para la industria”, aseguró Bárcena. Para lograrlo la región debe hacer grandes esfuerzos en la inversión en infraestructura porque el actual ancho de banda aún no es suficiente, agregó la funcionaria. En la reunión de México, representantes de los gobiernos latinoamericanos abordarán además temas como “Economía digital e innovación para el cambio estructural”, para la creación de una mayor integración en materia de infraestructura digital; “Gobierno digital y ciudadanía”, sobre la necesidad de ampliar el gobierno electrónico; “Inclusión social y tecnologías digitales” e “Implicancias de la gobernanza de internet en el contexto regional”, acerca de los derechos en la red. END