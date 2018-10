03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 11:41 a.m. 11:41 a.m.

PARA TRES DE CADA CUATRO LATINOS EN ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP ES RACISTA

El sondeo, divulgado por las cadenas de televisión NBC y Telemundo y el diario The Wall Street Journal, indica que el 75 por ciento tiene una mala imagen de Donald Trump, el precandidato que lidera la interna republicana a las elecciones presidenciales de 2016. De hecho, para el 61%, su percepción es "muy mala". Sólo el 13 por ciento de los consultados dijo tener una imagen positiva del magnate inmobiliario. Trump levantó una polémica nada más anunciar su candidatura, en junio, al calificar de criminales y violadores a los inmigrantes mexicanos, además de proponer el levantamiento de un "gran muro" en la frontera entre los dos países y que "México lo pague". Preguntados sobre este punto, un 55% de los latinos respondieron que consideran esos comentarios ofensivos. Por otro lado, casi tres de cada diez latinos consultados consideran que Trump planteó una problemática importante (la migración irregular) pero lo hizo con un lenguaje inapropiado. Y un tímido porcentaje -el 14%- dijo que el magnate tuvo las "agallas" necesarias para hablar de un problema del que hay que ocuparse. Pese a que no tiene el apoyo latino, la encuesta asegura que a nivel nacional Trump cuenta con el 19 por ciento de los votantes para las primarias republicanas, frente al 15% del gobernador de Wisconsin, Scott Walker, y del 14% del ex gobernador de Florida Jeb Bush. A mayor distancia se sitúan el neurocirujano Ben Carson, con un 10% de las preferencias, y el senador por Texas Ted Cruz, con un 9 por ciento. Según se desprende de la encuesta, el aumento del apoyo a Trump se dio en detrimento de Bush, cuya intención de voto cayó del 22 al 14 por ciento en el último mes. Lo mismo sucedió con el senador por Florida Marco Rubio, quien pasó del 14 al 5 por ciento. La encuesta fue llevada a cabo del 26 al 30 de julio entre 252 votantes de las primarias republicanas y tiene un margen de error del 6,17 por ciento, mientras que la referente a los latinos se hizo con entrevistas a 250 hispanos en las mismas fechas y su margen de error es del 6,2 por ciento INFOBAE