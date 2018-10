05, Agosto, 2015 05, Agosto, 2015 6:06 a.m. 6:06 a.m.

EL ARTE INDIO EN LOS CAMIONES DE CARGA

Para los camioneros de la India, pasar 10 meses del año en carretera no tiene que ser algo desagradable. Para ellos viajar significa un caleidoscopio de colores, eslóganes y símbolos intrincadamente pintados que tienen que ver mucho con lo ostentoso. "Un camión con mejor aspecto atrae más negocios", no es solo una manera de movilizarse, es una obra de arte en movimiento que refleja el carácter de su conductor, afirma Shantanu Suman, diseñador gráfico y cineasta detrás del documental del 2013 “Horn Please”, el cual explora la espectacular tradición artística de los camiones de la India. Hogar sobre ruedas En una nación que abarca casi 4 millones de kilómetros cuadrados, los conductores de camiones son los que, literalmente, mantienen el movimiento de la economía de la India... mediante la entrega de bienes a áreas rurales del país a las que no se tiene acceso por ferrocarril. Es un trabajo que implica largos meses en la carretera y estos pesados vehículos son transformados en casas móviles para cuando se encuentran fuera, ya que están equipados con literas y fotos de sus seres queridos que viven lejos. "Dado que extrañan a sus hijos y esposas, les gusta decorar sus camiones con adornos para que les recuerde su casa", explicó Suman. "Podrían adornar la cabina con brazaletes... cosas que les recuerdan a sus esposas". Un simbolismo espectacular El simbolismo continúa en el exterior suntuosamente pintado, con imágenes de dioses y diosas, estrellas de Bollywood y logotipos políticos que dicen mucho sobre la persona detrás del volante. "Dependiendo de la región a la que pertenezcan, verás iconografía hindi, musulmán, sij y cristiana", dijo el fotógrafo Dan Eckstein, quien viajó más de 10.000 kilómetros del país por su libro "Horn Please: The Decorated Trucks of India" (Bocina, por favor: los camiones decorados de la India). "Gran parte de la decoración tiene que ver con la suerte en la carretera y para alejar los malos augurios. En la parte frontal del camión ponen una cara de demonio o atan zapatos en la parte inferior con la intención de alejar el mal de ojo". Bocina, por favor Ponte frente al extremo posterior luminoso de uno de estos camiones y posiblemente también verás las palabras "Bocina, por favor" que adornan la parte posterior de los mismos. Es un llamado para que otros conductores bocinen cuando rebasen el camión; una tradición que se tiene hace mucho tiempo en las carreteras indias. Sin embargo, no se sabe si la tradición del arte de camiones en sí continuará. "La pintura de camiones está pasando por una transformación. Muchas de las cosas que anteriormente eran pintadas a mano ahora están siendo reemplazadas por adhesivos", explicó Suman. "Algunos de estos artistas de camiones que han estado desempeñando esta profesión por generaciones, ya no quieren que sus hijos lo hagan porque se dan cuenta de las dificultades. Ellos dicen: 'Quiero que mis hijos estudien y trabajen en una oficina con aire acondicionado, en lugar de estar aquí pintando camiones bajo el sol todo el día'". Dicho esto, esta sigue siendo una habilidad que enorgullece tanto al artista como al conductor... y el viaje no ha terminado aún. Fuente: CNN