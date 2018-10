05, Agosto, 2015 05, Agosto, 2015 6:39 a.m. 6:39 a.m.

CONFIRMAN QUE ESCOMBROS ENCONTRADOS EN EL OCÉANO ÍNDICO SON DEL MH370

El primer ministro de Malasia, Najib Razak, afirmó en una rueda de prensa este miércoles que los escombros de un avión que se encontraron la semana pasada cerca Madagascar son en efecto del MH370. "Los restos del avión que se encontraron en la isla de La Reunión es del MH370", dijo Razak desde Kuala Lumpur. "El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 que viajaba de Kuala Lumpur a Beijing desapareció. Los días, semanas y meses que siguieron a esa fecha han sido un periodo de tormento para las familias de aquellos que iban a bordo", afirmó el primer ministro en la conferencia de prensa. "La desaparición de este avión no tiene precedentes. En cada etapa, seguimos la pequeña cantidad de evidencia que existía. Pero, a pesar de los esfuerzos de 26 naciones y de la búsqueda más grande en la historia de la aviación, desde el Mar del Sur de China hasta el Océano Índico, el avión no pudo ser localizado". El 29 de julio se hallaron escombros cerca de Madagascar. Más adelante, se pudo confirmar que estas partes pertenecían a un Boeing 777. Las piezas fueron llevadas a Francia para analizarlas y verificar si pertenecen al vuelo de Malaysia Airlines que el 8 de marzo de 2014 desapareció sin dejar rastro alguno. "Ni las investigaciones hechas por los mejores expertos de aviación del mundo pudieron contestar por qué el MH370 se salió de curso y desapareció. Aunque la desaparición siguió siendo un misterio, hemos compartido la angustia de aquellos que no han podido encontrar consuelo". "Hoy, 515 días después de que el avión desapareció, digo con el corazón adolorido que un equipo internacional de expertos concluyó que los escombros del avión encontrados en la isla de La Reunión son en efecto del MH370. Ahora tenemos evidencia física de que –como dije el 24 de marzo– el vuelo trágicamente terminó en el sur del Océano Índico". Razak añadió que esta se una zona remota y peligrosa, y agradeció a las naciones, organismos e individuos que participaron en la búsqueda. CNN