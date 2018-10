DESCUBREN VÍNCULO ENTRE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y TABAQUISMO EN JÓVENES DE EEUU

Un estudio hecho sobre estudiantes de secundaria en Estados Unidos reveló el martes que quienes han probado los cigarrillos electrónicos tienen más posibilidades de habituarse a fumar los cigarrillos tradicionales . Sin embargo, el hallazgo publicado en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos (JAMA, en inglés) no llega a demostrar que el "e-cigarrillo" cause directamente el tabaquismo en la juventud y los científicos insistieron en la necesidad de explorar más este vínculo. Los cigarrillos electrónicos son aparatos a batería que, al calentar un líquido que puede contener nicotina, produce un vapor que es inhalado por el usuario. Actualmente, los e-cigarrillos no están sujetos a las mismas regulaciones que los cigarrillos tradicionales y a algunos expertos de salud les preocupa que su uso aumente en los próximos años en todo el mundo, en particular entre los jóvenes. El estudio de la JAMA se basó en 2.530 estudiantes de un promedio de 14 años de 10 escuelas públicas de Los Ángeles en California (oeste de EEUU). Al inicio del estudio, todos afirmaron no haber probado jamás cigarrillos, habanos ni ninguna otra forma de consumir tabaco. De ellos, 222 habían probado los e-cigarrillos. En sucesivos seguimientos, se halló que aquellos que fumaban e-cigarrillos (31%) tenían más probabilidades de consumir tabaco por combustión. Pero algunos expertos afirmaron que esto no demuestra que haya una relación de causa y efecto. "El nuevo estudio no muestra que inhalar vapor lleve a fumar", dijo Peter Hajek, profesor de psicología clínica de la Universidad de Londres. "Sólo muestra que los que se sienten atraídos a los e-cigarrillos son los mismos que tienden a fumar". AFP