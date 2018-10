19, Agosto, 2015 19, Agosto, 2015 5:37 a.m. 5:37 a.m.

NIÑO DE 2 AÑOS SOSPECHOSO DE HABER MATADO A SU PADRE DE UN DISPARO, SEGÚN LA POLICÍA

Un hombre de 31 años fue encontrado muerto este martes en un suburbio de Birmingham, Alabama, donde la policía local dijo que el hijo de 2 años del hombre pudo haberle disparado accidentalmente. Una mujer le dijo a la policía que ella llegó a su hogar y descubrió a su esposo muerto con una herida de bala en la cabeza, según contó el detective Gregg Rector de la policía de Hoover. “No puedo decir anticipadamente que fue accidental o cómo él recibió el disparo, pero la madre del menor nos llamó y dijo que encontró a su marido así y que cree que su hijo le pudo disparar”, dijo Rector. “No tenemos ningún indicio de un intruso o alguna indicación de que él se haya disparado”. El hombre y el niño “eran posiblemente los únicos dos individuos presentes en la escena de los hechos”, dijo la policía en un comunicado de prensa. “El hombre recibió un disparo con un arma de mano pero no puedo decir nada más”, dijo Rector. “El arma pertenecía a la víctima, pero no está claro a nombre de quién estaba registrada". Este miércoles se hará la autopsia. “Esta investigación está en sus primeras etapas y los detectives no descartan completamente otras posibilidades”, dicen las autoridades en el comunicado de prensa. Hoover es un pueblo de unos 84.000 habitantes en el norte de Alabama. CNN