20, Agosto, 2015 20, Agosto, 2015 4:18 a.m. 4:18 a.m.

JIMMY CARTER RECIBIRÁ RADIACIÓN POR TUMORES CANCERÍGENOS EN EL CEREBRO

None

El expresidente estadounidense Jimmy Carter, de 90 años, anunció que le detectaron tumores cancerígenos en el cerebro, por lo que comenzará un tratamiento de radiación este mismo jueves. "Hicieron una resonancia magnética y encontraron cuatro puntos de melanoma en mi cerebro", dijo el exmandatario y premio Nobel de la Paz en rueda de prensa en su Centro Carter en Atlanta, Georgia (sureste de Estados Unidos), en la que señaló que se sentía "tranquilo". "Recibiré mi primer tratamiento de radiación esta tarde", señaló Carter, que estuvo al frente de la Casa Blanca de 1977 hasta 1981. Carter indicó que es probable que los doctores detecten la presencia de cáncer en otras partes de su cuerpo, más allá del cerebro. "Me siento muy bien. No tengo dolor o debilidad", dijo el exmandatario demócrata en la rueda de prensa, durante la cual sonrió con frecuencia. Carter anunció la semana pasada que tenía cáncer al informar que fue sometido a una operación para remover una pequeña masa en el hígado. "He tenido una vida maravillosa. Tengo miles de amigos y he tenido una vida apasionante, arriesgada y gratificante", dijo Carter, al indicar que luego de recibir el diagnóstico pensó que su vida llegaba a su fin, pero reiteró que se sentía tranquilo. AFP