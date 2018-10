24, Agosto, 2015 24, Agosto, 2015 6:34 a.m. 6:34 a.m.

EEUU ALERTA SOBRE AGRESIONES DE COYOTES A NIÑOS QUE CRUZAN LA FRONTERA ILEGALMENTE

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, alertó hoy sobre las agresiones de los "coyotes" (traficantes de personas) en contra de los niños que tratan de cruzar la frontera sur y se enfrentan a un camino de por sí peligroso y, especialmente, duró en estos meses por el calor del verano. "Conozca los hechos. No se deje engañar. No caiga presa de traficantes criminales que ven los niños como mercancías", advirtió Johnson, la máxima autoridad de Inmigración en Estados Unidos, en un artículo de opinión publicado hoy en el servicio nacional de la Agencia Efe para Estados Unidos. En su columna, el secretario de Seguridad Nacional narró la historia de Jonathan, un niño de 11 años procedente de El Salvador que emprendió el peligroso camino al norte porque su familia quería darle una vida mejor, alejada de la violencia y la falta de oportunidades de desarrollo económico de su país natal. El 6 de agosto, en la frontera entre México y Texas, la Patrulla Fronteriza descubrió al pequeño, que debido al abrasador calor del verano estaba deshidratado y agotado, según relata Johnson. "Nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a Jonathan y trataron de salvarlo, pero ya era demasiado tarde. Jonathan fue declarado muerto en un hospital de Texas cercano", lamentó el secretario en su artículo, titulado "Conozca los hechos sobre los peligros de la inmigración ilegal". Su testimonio se engloba dentro de la campaña de información del Gobierno, bautizada "Conoce los hechos", que busca desmotivar el cruce fronterizo de indocumentados. "Mi mensaje a las familias centroamericanas en los Estados Unidos y en El Salvador, Honduras y Guatemala: Conozca los hechos antes de jugar con la vida de sus hijos", pidió Johnson. En este sentido, advirtió de que "las fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal", no existen "permisos" para quienes intenten cruzar la frontera sin documentos y que, al contrario, son una prioridad para la deportación inmediata, tal y como decretó el pasado noviembre el presidente estadounidense, Barack Obama. Por último, Johnson exhortó a las familias a que aprovechen el programa de refugiados (http://www.wrapsnet.org/CAMProgram) que lanzó en diciembre el Gobierno para que puedan llegar de forma legal al país los niños que cuentan con un padre que reside de forma legal en Estados Unidos. EFE