24, Agosto, 2015 24, Agosto, 2015 8:02 a.m. 8:02 a.m.

BOLIVIA CUMPLE ERRADICACIÓN DE PLANTACIONES DE COCA, AFIRMA LA ONU

Bolivia cumple con la estrategia para la reducción de los cultivos de coca, aseguró hoy el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga (Unodc) Antonino di Leo, en respuesta a cifras del departamento de Estado de Estados Unidos. Según Di Leo, el gobierno boliviano recibió la certificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por reducir hasta 20 mil 400 hectáreas los cultivos de coca, una cifra inferior en dos mil 600 hectáreas a lo registrado al finalizar 2013, y 15 mil menos que la cantidad que Estados Unidos asegura haber contabilizado en el país. En declaraciones a la Agencia Boliviana de Información, Di Leo consideró que "es importante destacar que el gobierno (del presidente Evo Morales) está cumpliendo con una estrategia que, cuando fue lanzada, se considerada muy ambiciosa". Al mismo tiempo, destacó que "lo está haciendo con la participación de los mismos cocaleros y de las autoridades locales que participan directamente en la implementación de esta estrategia de reducción de los cultivos ilícitos". Según el funcionario de Unodc, Bolivia logró reducir sus plantaciones en 10 mil 600 hectáreas de 2010 a 2014, en tanto aclaró que en el país no existen las 35 mil hectáreas que Estados Unidos asegura. "Creo que éste es el único país en el mundo en que el día del cierre de la erradicación, en la marcha, después de la Fuerza de Tarea Conjunta están los representantes de las organizaciones sociales, de las autoridades locales y, entonces, ese es un elemento interesante que habría que estudiar más", consideró. Asimismo, advirtió que la situación de Bolivia podría ser fuente de inspiración para otros países que tienen el desafío de, también, reducir los cultivos ilícitos. Por último, aclaró que Unodc en Bolivia no tiene conocimiento sobre la metodología de estimación de los cultivos de coca utilizada por la Office of National Drug Control Policy de Estados Unidos, aunque manifestó su disposición a cotejar los datos con la parte estadounidense. "Nuestra Oficina expresa su disposición para intercambiar criterios con los expertos de Estados Unidos y del Gobierno de Bolivia acerca de las estimaciones de los cultivos de coca en Bolivia en 2014", señaló. PRENSA LATINA