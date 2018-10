24, Agosto, 2015 24, Agosto, 2015 11:43 a.m. 11:43 a.m.

GUATEMALA: ROXANA BALDETTI SE NIEGA A DECLARAR

La ex vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti se negó hoy a declarar durante una audiencia judicial en la que la Fiscalía le acusó de liderar una red de corrupción aduanera, un caso en el que también está implicado el jefe de Estado, Otto Pérez Molina. "En este momento no voy a declarar señor juez", sostuvo Baldetti, quien el pasado 8 de mayo renunció al cargo de vicepresidenta de Guatemala por el caso de defraudación aduanera, conocido como "La Línea". Durante la celebración de la primera audiencia contra la ex alta funcionaria en el Juzgado B de Mayor Riesgo, que preside Miguel Ángel Gálvez, la Fiscalía exhibió varias escuchas telefónicas, pruebas con las que sustentó su acusación. Mario Cano, el abogado de la ex vicepresidenta, dijo que su defendida, la primera mujer en asumir la segunda magistratura del país, no aparece directamente en esas conversaciones, por lo que "no ha sido clara" su vinculación. Además, avanzó que mañana mismo pedirán "medidas sustitutivas" para evitar que Baldetti continúe en prisión, condición que tiene desde el pasado viernes cuando fue arrestada en un centro médico privado. En las últimas exposiciones, la Fiscalía mostró una tabla que documentaba los supuestos sobornos que la estructura de "La Línea" entregaba a los ministerios de Defensa, Gobernación y Energía y Minas. No obstante, en dicha documentación no se especificó quienes eran los titulares de esas carteras en ese momento, a excepción del caso de Energía y Minas, en el cual se apuntó el apellido "Archila", anterior ministro de dicha cartera. Para mañana a las 9:00 hora local (15:00 GMT) se tiene previsto que el MP continúe con la acusación formal y la defensa argumente su postura. END