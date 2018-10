26, Agosto, 2015 26, Agosto, 2015 6:31 a.m. 6:31 a.m.

LA NIÑEZ EN EE.UU. VENCEN A CANADÁ EN ÍNDICES DE OBESIDAD INFANTIL

Si los niños de Estados Unidos y Canadá se enfrentaran en un episodio internacional del programa The Biggest Loser, los estadounidenses no se verían nada bien. Los niveles de obesidad entre niños y adolescentes de Estados Unidos han subido más que en Canadá desde finales de la década de 1970, de acuerdo con un nuevo reporte dado a conocer por el Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés). A pesar de que la creciente tasa de obesidad en el país es bien conocida, el reporte lanza luz sobre cómo se comparan los estadounidenses con sus vecinos del norte, dijo Cynthia L. Ogden, epidemióloga en el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias y autora del nuevo estudio. El reporte encontró que a pesar de que los rangos de obesidad en niños de entre 3 y 19 años fue de 5% en ambos países a finales de 1970, estos se elevaron a 17.5% en Estados Unidos en 2012 y solo a 13% en Canadá. Sin embargo, ambos países han sufrido un incremento de obesos en los últimos 10 años. ¿Por qué los niños canadienses son más delgados? Desde 1970 se dieron un par de cambios en la dieta de Estados Unidos que probablemente aumentaron la tendencia a la obesidad, dijo Barry Popkin, profesor de nutrición en la Universidad de Carolina del Norte. Primero, los niños comenzaron a beber refrescos y bebidas endulzadas, y a pesar de que han reducido su consumo en la última década, este sigue siendo casi el doble que el de los menores canadienses. El segundo factor es que los estadounidenses "somos una nación de aperitivos", dijo Popkin. Un estudio encontró que los jóvenes entre 2 y 18 en Estados Unidos pasaron de tener un aperitivo al día en 1977 a casi tres en 2006. Eso aumenta el azúcar en la dieta de los niños. Parte de las razones para la brecha en la obesidad de los dos países se debe también a la diferencia en los ingresos de los grupos minoritarios en Estados Unidos, consideró Adam Drewnowski, director del Centro para la Salud Nutricional Pública en la Universidad de Washington. El estudio encontraron que no hay diferencia entre la prevalencia de obesidad entre los niños no hispanos. "Las minorías de trabajadores pobres en Canadá se benefician de una buena red de apoyo social", dijo Drewnoski. "La obesidad tiene todo que ver con las desigualdad y la inseguridad económica". Un estudio previo realizado por Ogden y sus colegas encontró que la tasa de obesidad entre los adultos también es mayor en en Estados Unidos (34%) que en Canadá (24%) en 2008. La diferencia entre ambos grupos era menor entre los caucásicos no latinos. CNN EN ESPAÑOL