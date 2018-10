26, Agosto, 2015 26, Agosto, 2015 12:50 p.m. 12:50 p.m.

LA CARTA ABIERTA DE RICKY MARTIN A DONALD TRUMP

El cantante Ricky Martin le escribió una extensa carta al polémico Donald Trump, luego de que el precandidato republicano a la presidencia de EEUU expulsara de una conferencia de prensa al periodista mexicano Jorge Ramos. En la misiva, publicada por la cadena Univisión, la estrella de la música pide los hispanos residentes en los Estados Unidos que se unan para frenar la humillación de Trump contra la comunidad latina. "No me sorprende esta acción de Trump, lo que sí me sorprende es que los hispanos continuemos aceptando las agresiones y acusaciones de individuos que como él atacan nuestra dignidad", dice en el texto."Demostremos que nuestra raza latina se respeta, no dejemos que un aspirante a político siembre su campaña en el insulto y la humillación", añadió. El texto completo: El hecho de que un individuo como Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano, tenga las agallas de continuar acosando "gratuitamente" a la comunidad latina me hace hervir la sangre. ¿En qué momento este personaje asume que puede hacer comentarios racistas, absurdos y sobre todo incoherentes e ignorantes sobre nosotros los latinos? Desde un principio su intención era transparente: decir básicamente barbaridades y mentiras para permanecer relevante ante la opinión pública, por votos o simplemente para mantenerse en el radar mediático. El episodio de ayer contra el periodista Jorge Ramos, uno de los latinos más queridos y respetados por los medios en el mundo, llega al punto del basta ya. Jorge Ramos estaba haciendo SU TRABAJO como periodista en una rueda de prensa a la cual compareció de forma libre y democrática, en representación de una de las cadenas de televisión latinas más importantes en el mundo y con el mismo derecho de libre ejercicio de la profesión que tienen todos los periodistas. Pero este nuevo personaje de la política estadounidense lo agrede verbalmente y lo expulsa de la rueda de prensa. No me sorprende esta acción de Trump, lo que sí me sorprende es que los hispanos continuemos aceptando las agresiones y acusaciones de individuos que como él atacan nuestra dignidad. ¡BASTA señores! Si estamos unidos para unas cosas debemos estarlo para otras. Ya hemos demostrado a los Estados Unidos quiénes somos los latinos y este comportamiento no lo podemos permitir. Tenemos que derrotar ese poder que pretende mostrar Trump sobre los latinos, anclado en un retórico y bajo discurso xenófobo del que su equipo de campaña parece estar convencido que le funciona. Demostremos que nuestra raza latina se respeta, no dejemos que un aspirante a político siembre su campaña en el insulto y la humillación. Demos a respetar a esas primeras generaciones de latinos que llegaron a Estados Unidos y abrieron camino para nosotros. Cada derecho que tenemos hoy lo hemos luchado. La xenofobia como estrategia política es lo más bajo a lo que se puede llegar en busca del poder. Este es un asunto que nos une y nos toca combatirlo unidos, no solo por nosotros hoy sino por la evolución de la humanidad y los que vienen en el futuro. INFOBAE