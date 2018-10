30, Agosto, 2015 30, Agosto, 2015 10:19 a.m. 10:19 a.m.

LULA REGRESA A LA POLÍTICA Y ‘DE SER NECESARIO’ A LA PRESIDENCIA

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva afirma que volvería a presentarse como candidato en las elecciones generales en 2018. “Si fuera necesario iré a la disputa electoral y voy a trabajar para que la oposición no gane las elecciones”, declaró el sábado Lula, quien inició esta semana una gira por varias regiones de Brasil para tratar de contener la crisis política que afecta al gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff. Si fuera necesario iré a la disputa electoral y voy a trabajar para que la oposición no gane las elecciones”, declaró el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. En un acto junto al expresidente uruguayo José Mujica en Sao Bernardo do Campo, en el cinturón industrial de Sao Paulo, sudeste de Brasil, Lula afirmó que en los últimos cinco años, desde que terminó su mandato, permaneció “callado” y aseveró que ahora ha decidido “viajar, hablar y dar entrevistas” para defender la labor de Rousseff. “Como tengo la espalda ancha, y ya me han golpeado mucho en la vida, voy a ver si ellos (los adversarios políticos) dan descanso a nuestra querida Dilma y comienzan a incomodarse conmigo otra vez”, subrayó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) al referirse a las críticas de la oposición hacia la presidenta. Aseguró que su país vive una lucha de clases por los prejuicios de la élite hacia los pobres y que se ha traducido “en el odio y en un proceso de criminalización del PT”, en alusión a los escándalos de corrupción de la petrolera estatal Petrobras y otros por el que están enjuiciados varios dirigentes. Sin embargo, en los últimos meses, debido a la caída de la popularidad de Rousseff, se especula con la posible vuelta a la primera línea política del exmandatario. Según una encuesta del Instituto Datafolha, Rousseff se ha convertido en la presidenta más impopular de la historia de Brasil, un 71 % de los ciudadanos piensa que su gestión es “mala o pésima”. FUENTE: HISPAN TV