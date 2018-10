REANUDAN AUDIENCIA DE PRIMERA DECLARACIÓN DE EX PRESIDENTE GUATEMALTECO

La audiencia de primera declaración del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina , imputado por la Fiscalía de tres delitos por un caso de corrupción aduanera, fue reanudada hoy por el juez Miguel Ángel Gálvez. En el segundo día de la diligencia, el Ministerio Público (MP-Fiscalía) concluirá su exposición sobre las pruebas iniciales que tiene contra Pérez Molina, que ayer dejó de ser mandatario al haber aceptado el Congreso su renuncia y jurar en el cargo a Alejandro Maldonado, quien era el vicepresidente. El ex jefe de Estado, que pasó su primera noche en prisión provisional en una cárcel del cuartel militar Matamoros, en la capital, prometió que este viernes iba a desbaratar las "falsas" imputaciones del MP. La Fiscalía imputó el jueves a Pérez Molina los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, y hoy está previsto que solicite al juez que le deje en prisión preventiva. Una vez termine la audiencia, el juez deberá decidir si deja o no en prisión preventiva a Pérez Molina y lo liga o no a proceso judicial. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que actúa como querellante, también tendrá este viernes la oportunidad de exponer sus argumentos ante el juez. A la defensa del exmandatario se sumó hoy el abogado Moisés Galindo. La audiencia, programada para las 9:00 hora local (15:00 GMT) dio inicio unos 45 minutos después. El militar retirado llegó a la sala de audiencia una hora antes del inicio de la diligencia, y en varios sectores existen expectativas de lo que dirá en su defensa. A Pérez Molina se le escaparon unas lágrimas, que rápidamente se limpió, mientras aguardaba sentado en la sala del 14 nivel del Organismo Judicial, acompañado de dos abogados y ataviado con un traje oscuro, una camisa celeste y una corbata azul. Desde su silla, Pérez Molina repitió a los periodistas que este viernes prestará su primera declaración y dijo que había descansado "poco", pero que había dormido mejor que el pasado miércoles. El ex funcionario llegó temprano este viernes a la Torre de Tribunales con el fin de evitar a la prensa. EFE