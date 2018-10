17, Septiembre, 2015 17, Septiembre, 2015 5:31 a.m. 5:31 a.m.

INCENDIOS EN CALIFORNIA DEJAN DOS NUEVOS MUERTOS

Las autoridades estadounidenses confirmaron este miércoles el fallecimiento de dos personas más como consecuencia de los salvajes incendios que arrasan desde hace días California, lo que aumenta a tres el balance de muertos. Las dos nuevas víctimas perecieron en las faldas de la Sierra Nevada, afectada por el incendio de Butte, tras "negarse a cumplir las órdenes de evacuación", dijo a la AFP Keith Rosa, de la oficina del forense del condado de Calaveras. "Ambos cuerpos fueron encontrados calcinados en sus viviendas", agregó la fuente. Uno de los fallecidos es un hombre de 67 años. La otra víctima todavía no ha sido identificada. El incendio de Butte quemó ya más de 29,000 hectáreas, pero los bomberos desplegados lograron controlar el 47% de las llamas. El otro fuego que lleva de cabeza a las autoridades es el de Valley, activo en los condados de Lake, Napa y Somona, al norte de San Francisco, que calcinó más de 28.000 hectáreas y sólo está contenido en un 30%. Este incendio se cobró el lunes la primera víctima mortal, una mujer mayor y discapacitada que no pudo salir a tiempo de su casa. Las llamas también amenazan un bosque de secuoyas gigantes situado en el parque nacional de King's Canyon and Secuoya, un tesoro nacional que cada año visitan miles de personas. La baja de las temperaturas y las lluvias deberían proporcionar en los próximos días una ayuda vital para controlar los fuegos, que han destruido más de 700 hogares y desplazados a miles de personas. AFP