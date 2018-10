22, Septiembre, 2015 22, Septiembre, 2015 10:05 a.m. 10:05 a.m.

COLOMBIA: PRESIDENTE SANTOS OFRECE TIERRAS A CAMBIO DE SUSTITUIR CULTIVOS DE COCA

El presidente Juan Manuel Santos anunció, este martes, la creación de una Agencia para la Sustitución de Cultivos en medio del nuevo plan integral contra las drogas que comenzará a aplicarse este año en los departamentos con más sembradíos de coca. Colombia es el primer exportador mundial de cocaína, pero Santos afirmó que esto no tiene por qué continuar siendo así: "Colombia no tiene por qué seguir siendo el primer exportador de coca del planeta, y vamos a probarlo". Los cultivos ilícitos "destruyen nuestros bosques naturales, pervierten la economía campesina y son el comienzo de la cadena del narcotráfico con todas sus secuelas de violencia y corrupción", agregó el primer mandatario. El presidente afirmó que, según Naciones Unidas, en 2014 el país tenía 69.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. "Son casi 100.000 hectáreas menos que en el año 2000, pero lo cierto es que en los últimos dos años se han incrementado los cultivos", dijo. Además, reiteró que de 1.102 municipios que tiene Colombia, sólo 204 tienen cultivos de coca. En ese marco, Santos dijo que a partir del 1 de octubre el país dejará de utilizar el herbicida glifosato para erradicar la hoja de coca, empleado desde hace 20 años pero señalado por la Organización Mundial de la Salud como "probable" causa de cáncer. Esta decisión ya había sido anunciada en mayo. Colombia es el principal productor mundial de coca. Según un reciente informe de Naciones Unidas, el país produjo unas 442 toneladas de esa droga en 2014, un 52% más que el año anterior. El nuevo plan antidrogas contempla la colaboración de los ex miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal guerrilla del país, con la que su gobierno negocia el fin de un conflicto armado de más de medio siglo. "Uno de los compromisos ya logrados con las FARC es que, una vez dejen las armas, contribuirán con la solución al problema de las drogas ilícitas", dijo Santos y agregó que ya se han discutido planes conjuntos para la sustitución de cultivos. "Imagínense lo que esto significa. Que las FARC, en vez de defender cultivos ilícitos y toda la cadena del narcotráfico, ayuden al Estado para su erradicación", subrayó. Además, el Estado insistirá en programas de prevención del consumo en las zonas más afectadas, creará una agencia especializada en la implementación de esta estrategia y reducirá los cultivos en parques naturales protegidos, afirmó. INFOBAE