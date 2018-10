09, Octubre, 2015 09, Octubre, 2015 3:37 a.m. 3:37 a.m.

TIROTEO EN UNIVERSIDAD DE ARIZONA DEJA UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

Un estudiante armado con una pistola mató un compañero en una "confrontación" en la Universidad del Norte de Arizona (NAU), en el suroeste de Estados Unidos, que dejó además tres heridos, dijeron el viernes autoridades del centro educativo. "Dos de nuestros grupos de estudiantes entraron en una confrontación. La confrontación se volvió física y uno de nuestros estudiantes disparó a los otros estudiantes", explicó el jefe de policía encargado de la seguridad de la NAU, Gregory Fowler, y añadió que los tres heridos, todos hombres, están siendo atendidos en el centro médico local. Por el momento se desconocen los motivos de la disputa. El supuesto atacante, que se encuentra detenido, fue identificado por la policía como Steven Jones, un estudiante de primer curso de 18 años. Según las autoridades, Jones no trató de escapar al arresto y está colaborando con los agentes. Previamente la portavoz de la NAU, Cindy Brown, dijo a CNN que "el incidente tuvo lugar en un estacionamiento adyacente a nuestra residencia de Mountain View en el lado noreste del campus". Brown describió la NAU como una "zona libre de armas", y explicó que hay un departamento de policía en el campus de 20.000 estudiantes. La policía recibió las primeras llamadas de emergencia a las 01H20 locales (08H20 GMT) del viernes, cuando la mayoría de los estudiantes se encontraba ya durmiendo en el campus universitario de la ciudad de Flagstaff. Al conocer la situación, las autoridades de la NAU enviaron alertas pidiendo a los residentes de Mountain View no salir de allí. Varios estudiantes describieron cómo fueron despertados por los mensajes de alerta de la universidad por el tiroteo o por llamadas de amigos y familiares preocupados. "No esperas esto en Flagstaff", la ciudad de Arizona donde se encuentra el campus de la NAU. "Yo nunca creí que pasaría esto aquí", explicó la estudiante Megan Aardahl a CNN, cuyo dormitorio se encontraba cerca del lugar del tiroteo. Este suceso ocurre apenas días después de que tuviera lugar otro en el centro universitario Umpqua Community College, en Roseburg, Oregón, en el que un hombre armado de 26 años disparó y mató a nueve personas y luego se suicidó. El presidente Barack Obama tiene previsto reunirse este viernes con las familias de las víctimas del ataque en Roseburg. Tras los asesinatos de Umpqua, Obama pidió al Congreso hacer más y advirtió que no actuar sobre el control de armas era una "decisión política", y se comprometió a seguir presionando para lograr la reforma. AFP