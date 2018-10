21, Octubre, 2015 21, Octubre, 2015 2:25 a.m. 2:25 a.m.

VATICANO DESMIENTE QUE PAPA TENGA UN TUMOR

El Vaticano negó que el papa Francisco tenga un tumor benigno en el cerebro, como asegura este miércoles un diario italiano, información que calificó de "irresponsable" tras reiterar que el pontífice "goza de buena salud". "La difusión de noticias infundadas es gravemente irresponsable y no es digna de atención", lamentó el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Ante un centenar de periodistas, Lombardi desmintió por segunda vez este miércoles en forma oficial la noticia de que el papa está enfermo y precisó que la "verificó" con el directo interesado. "He hecho las verificaciones oportunas, inclusive con el Santo Padre, quien goza de buena salud", aseguró Lombardi. Según el Quotidiano Nazionale (QN), "una pequeña sombra" fue detectada en un examen médico del papa, efectuado hace siete meses por un especialistas japonés, el profesor Takanori Fukushima, en la clínica San Rossore di Barbaricina, cerca de Pisa (Toscana). El profesor habría considerado inútil hacer una operación, considerando que el tumor era benigno, según QN. "Usted no necesita ningún tipo de intervención porque el pequeño tumor se puede curar", le dijo el especialista según un miembro de la clínica que cita el periódico. Pese al desmentido del Vaticano, el director del diario Quotidiano Nazionale, Andrea Cangini reafirmó la veracidad de la información. "El desmentido era esperado y es comprensible. Hemos retenido esa información durante mucho tiempo para efectuar verificaciones. No tenemos ninguna duda de que sea cierta", dijo Cangini. "Lo que se aplica a un jefe de Estado o de gobierno también se aplica a un Papa", aseguró el director del diario. La divulgación de la noticia en pleno sínodo, cuando más de 400 obispos y cardenales de todo el mundo han sido convocados por el papa para debatir sobre los retos de la familia moderna en el Vaticano, suscitó mucho revuelo y reacciones encontradas ya que para algunos forma parte de una campaña para debilitar la figura del pontífice argentino, empeñado en una serie de reformas. "Es curioso el momento que escogieron para sacar una noticia tan importante", comentó el vaticanista Iacopo Scaramuzzi. AFP