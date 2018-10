30, Octubre, 2015 30, Octubre, 2015 6:54 a.m. 6:54 a.m.

UN TIBURÓN MORDIÓ A UN NIÑO DE DIEZ AÑOS EN HAWAII

Un niño de 10 años se recupera de sus lesiones luego de ser mordido por un tiburón que dijo "apareció de la nada" en una playa de Oahu. El joven describió el jueves cómo pateó al animal para terminar con el ataque. El chico, quien fue mordido el miércoles en la playa Makaha, se recupera bien y saldrá pronto del hospital, mencionó Bruce Anderson, del Departamento de Tierra y Recursos Naturales. Anderson agregó que "toda la evidencia, incluidos los informes de los testigos oculares, apuntan a que esto es una mordida de tiburón" y las autoridades lo están confirmando con la Base de Datos Internacional de Tiburón en Gainesville, Florida. Este es el séptimo encuentro con un tiburón confirmado en Hawaii en 2015, según muestran las estadísticas estatales. El promedio de mordeduras de tiburón por año se ha duplicado durante la última década, pero los científicos dicen que es porque hay más gente en el agua, lo que propicia más oportunidades para los encuentros. Ha habido una media de alrededor de nueve mordeduras de tiburón por año durante el último lustro. "Estaba sobre mi tabla esperando una ola y entonces salió de la nada y me mordió la pierna", dijo Raymond Senensi a los reporteros en el Centro Médico The Queen's, en Honolulu. Pateó al tiburón en la nariz, pero no estuvo atemorizado, agregó. El jueves por la mañana, dos surfistas estaban en el agua en la playa Leftovers en la costa norte de Oahu, cuando un tiburón de tres metros (10 pies) los persiguió, dijo la portavoz del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulu, Shayne Enright. Leftovers es la misma playa donde otro hombre perdió la pierna cuando un tiburón tigre lo mordió a principios de octubre. Las autoridades pusieron señalizaciones y advierten a los bañistas de avistamientos. "Nadie está en el agua", agregó Enright. INFOBAE